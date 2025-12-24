Une série d’événements pour rehausser la valeur des produits OCOP en fin d’année

La série d’événements intitulée "Produits OCOP (À chaque commune son produit, Ndlr) - Spécialités régionales et gastronomie" et "Saveurs des produits OCOP et traditions du Têt" est appelée à devenir un grand rendez-vous des produits agricoles de haute qualité, contribuant à la promotion des valeurs des produits vietnamiens et à l’encouragement d’une consommation durable en cette fin d’année.

Le 23 décembre 2025, au Bureau du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement dans le Sud (135, rue Pasteur, quartier Xuân Hòa, Hô Chi Minh-Ville), une conférence de presse a été organisée afin de présenter la série d’événements OCOP - Programme de connexion OCOP périodique 2025.

Cette initiative vise à soutenir les entreprises, les coopératives et les acteurs OCOP dans la promotion de leurs produits, l’élargissement des débouchés commerciaux, le renforcement des liens interrégionaux, ainsi que l’accélération de la transformation numérique, contribuant ainsi à rehausser la valeur des produits OCOP.

Selon les organisateurs, la série d’événements se déroulera du 26 au 31 décembre 2025, au 12, rue Phùng Khắc Khoan, quartier Sài Gòn, Hô Chi Minh-Ville. Le programme est placé sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, mis en œuvre par son Bureau dans le Sud, en coordination avec le Club des agro-entrepreneurs du Vietnam, le Centre des services commerciaux pour l’agriculture et l’environnement, ainsi que la Sarl Kiến Vàng.

S’exprimant lors de la conférence de presse, Lê Viết Bình, directeur adjoint du Bureau du ministère de l’agriculture et de l’environnement dans le Sud, a souligné que le Vietnam dispose d’un potentiel considérable dans les secteurs agricole et halieutique, les spécialités régionales, les métiers artisanaux traditionnels et le patrimoine culturel. Ces atouts se reflètent à travers des produits OCOP de plus en plus diversifiés, de haute qualité et répondant aux exigences de sécurité alimentaire, tant pour le marché intérieur que pour l’exportation.

Valoriser l’identité des produits agro-alimentaires

Selon lui, le développement futur des produits OCOP doit s’inscrire dans une démarche qualitative et approfondie, reposant sur des critères de qualité supérieure, de spécificité, de valeur ajoutée multiple et de respect de l’environnement. L’application des technologies de transformation, la transformation numérique et la valorisation des identités culturelles locales constituent des leviers essentiels pour renforcer les marques OCOP et accroître leur compétitivité.

De son côté, Trần Thị Minh Hà, présidente du Club des agro-entrepreneurs du Vietnam, a affirmé que les foires OCOP étaient devenues une plateforme clé pour stimuler le développement économique et mobiliser les ressources internes des communautés locales. "Les produits OCOP ne sont pas de simples marchandises, mais également des produits culturels, faisant le lien entre tradition et modernité, entre identité locale et intégration aux marchés régional et international", a-t-elle déclaré.

D’après les organisateurs, la série d’événements devrait rassembler environ 200 stands provenant de nombreuses régions du pays, dont 120 stands bénéficieront d’un soutien financier pour une participation gratuite. Les produits exposés couvriront un large éventail : thé, café, noix de cajou, nid d’hirondelle, plantes médicinales, produits agro-halieutiques, aliments transformés, boissons, artisanat et produits de soins et de beauté. Le programme mettra également l’accent sur les activités de vente en direct (livestream), de mise en relation commerciale et d’applications numériques, contribuant à élargir les marchés, renforcer les marques et accroître la valeur des produits OCOP dans le contexte de l’économie numérique.

