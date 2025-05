Accélérer la transition énergétique propre : le Vietnam réduit les droits sur le GNL

Le gouvernement a réduit les droits de douane préférentiels sur les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) de 5 à 2%, en vertu du décret N°73/2025/ND-CP publié le 31 mars, marquant une étape clé dans l’accélération de la transition du pays des combustibles fossiles vers des énergies plus propres.

Coup de pouce pour les investisseurs dans le GNL

Nguyên Quôc Thâp, président de l’Association vietnamienne du pétrole, a déclaré que la baisse des droits de douane offrirait de fortes incitations aux investisseurs dans la chaîne de valeur du GNL, des importateurs comme PV GAS aux producteurs d’électricité comme PV Power, en passant par les utilisateurs finaux.

Cette décision témoigne également de la volonté du gouvernement d’affiner sa politique énergétique en équilibrant les intérêts de l’État, des investisseurs et des consommateurs. Un cadre plus favorable aux investisseurs devrait encourager le développement des infrastructures de GNL, notamment les terminaux, le stockage, les installations de regazéification et les centrales électriques alimentées au GNL.

Dans le cadre du VIIIe Plan de développement énergétique, le Vietnam vise à construire 23 projets de centrales au gaz d’ici 2030, dont 10 utilisant du gaz national, pour une capacité totale de 7.900 MW, et 13 utilisant du GNL importé, pour une capacité combinée de 22.400 MW.

Ces projets joueront un rôle essentiel dans l’augmentation de l’approvisionnement national en électricité et dans la progression vers l’objectif de zéro émission nette du Vietnam d’ici 2050. La centrale électrique de Nhon Trach 3, première centrale GNL-électricité utilisant du gaz importé, a été raccordée au réseau national en février et devrait entrer en service commercial en juillet.

Développée par PV Power, filiale de Petrovietnam, sa charge de travail a été achevée à 96%, tout comme celle de la centrale de Nhon Trach 4. Ces deux centrales devraient être pleinement opérationnelles en 2025. Afin de garantir un approvisionnement stable en combustible à long terme, PV GAS et PV Power ont signé un accord d’approvisionnement en GNL de 25 ans pour les centrales Nhon Trach 3 et 4.

Alors que les réserves nationales de gaz diminuent, PV GAS, actuellement seul fournisseur de GNL à long terme du Vietnam, accélère ses investissements dans les terminaux d’importation afin de maintenir l’approvisionnement des producteurs d’électricité et de l’industrie. La baisse des tarifs devrait contribuer à réduire le coût des intrants pour l’électricité produite au GNL et bénéficier aux consommateurs.

Des lacunes politiques subsistent

Si la réduction tarifaire est une mesure bienvenue, des réformes plus globales sont nécessaires, a déclaré M. Thâp. Un cadre réglementaire unifié couvrant l’investissement, les infrastructures, les importations et le commerce du GNL est essentiel pour atteindre les objectifs nationaux de sécurité énergétique et de durabilité à long terme.

Dans le même ordre d’idées, un représentant de PV GAS a souligné les défis politiques persistants, tels que l’absence de volume d’achat garanti, le manque de clarté des règles de répercussion des prix du GNL sur les prix de l’électricité et le flou des réglementations sur les coûts.

Ces obstacles compliquent la planification des projets, la tarification de la production et les négociations commerciales tout au long de la chaîne de valeur du GNL. PV Power a également souligné les difficultés d’accès aux financements internationaux, le GNL importé restant un nouveau modèle d’investissement au Vietnam.

Pour obtenir des prêts étrangers, les projets nécessitent généralement des garanties d’achat minimales (70 à 80%), un mécanisme de répercussion des prix similaire à celui du gaz national, et un accès clair aux terres et aux infrastructures de transport.

Un approvisionnement stable

Petrovietnam a également souligné que la production d’électricité à partir du GNL ne devrait pas être traitée comme les sources d’énergie traditionnelles sur le marché concurrentiel de l’électricité, car des contrats de GNL à long terme sont nécessaires pour garantir un approvisionnement stable et réduire les coûts. Réformes juridiques pour soutenir la transition énergétique. Pour promouvoir les objectifs en matière d’énergie propre, l’Association vietnamienne du pétrole a appelé à la révision de nombreuses lois, notamment celles relatives à l’électricité, à la protection de l’environnement (notamment la comptabilisation des émissions de carbone), à la fiscalité, aux ressources marines, à l’investissement, aux marchés publics, à la construction et au foncier.

Elle recommande également d’aligner le développement du marché de l’électricité sur le Plan de développement énergétique VIII, de créer des pôles d’infrastructures GNL intégrés (terminaux, centrales électriques et zones industrielles) et d’étendre les réseaux de transport pour l’usage national et l’exportation, en particulier pour l’électricité produite à partir du GNL.

L’association a également appelé à une mise à jour des réglementations organisationnelles et financières des entreprises énergétiques publiques telles que Petrovietnam et EVN.

