Le groupe BP s’intéresse aux projets énergétiques au Vietnam

Le groupe BP s’intéresse aux projets énergétiques au Vietnam, notamment le projet de conversion de la centrale thermique de Công Thanh en une usine utilisant du GNL (gaz de pétrole liquéfié). L’investissement dans ces projets contribuera non seulement à assurer la sécurité énergétique du Vietnam, mais réduira également les émissions de gaz à effet de serre, conformément à la stratégie énergétique nationale et aux engagements internationaux du Vietnam.

>> C’est le bon moment pour le Vietnam de développer des projets d’énergie nucléaire

>> 2024, année la plus chaude, est aussi celle d'une demande record de charbon

Photo : CTV/CVN

C’est ce qu’a déclaré Christopher Bramley, directeur principal chargé des infrastructures et des marchés relevant du Service du commerce et de l’expédition du groupe BP lors de sa séance de travail tenue à Hanoi avec le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long.

La réunion visait à discuter du rôle et de la participation de BP aux projets énergétiques stratégiques au Vietnam, ainsi qu’à discuter des orientations de développement dans le contexte de la transition énergétique mondiale.

Le groupe BP est l’une des principales sociétés énergétiques intégrées au monde, avec un engagement ferme envers les objectifs de développement durable des Nations unies. Il est présent au Vietnam depuis de nombreuses années et continue d’affirmer son rôle de partenaire stratégique accompagnant le Vietnam dans le processus de transition énergétique, développant la croissance verte et mettant en œuvre l’objectif de neutralité carbone.

Lors de la séance de travail, le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a fourni des informations détaillées sur les processus d’évaluation liés aux projets de GNL. Il a également souligné que le ministère de l’Industrie et du Commerce accueillait favorablement la participation de grandes entreprises comme BP, mais que les investisseurs doivent avoir des plans spécifiques et des engagements clairs sur les étapes de la mise en œuvre. Ce sera la base sur laquelle le ministère de l’Industrie et du Commerce se coordonnera avec les autorités compétentes pour évaluer et approuver l’inclusion du projet dans le plan.

Également dans le cadre de la réunion, les représentants du groupe BP ont présenté des plans spécifiques pour la construction et la mise en œuvre du projet de centrale thermique GNL de Công Thanh. Bénéficiant de l’avantage des infrastructures terrestres existantes à Nghi Son, Thanh Hoa (Centre), le projet devrait apporter une grande efficacité dans l’optimisation des coûts d’investissement, tout en garantissant l’avancement de la construction. Le groupe BP vise également à construire un système de terminal GNL à grande échelle dans cette zone pour accroître la flexibilité opérationnelle, réduire les coûts de production, et favoriser ainsi la compétitivité du projet.

À l’issue de la réunion, les représentants du groupe BP ont réaffirmé leur engagement à accompagner et soutenir le Vietnam dans le processus de transition énergétique, vers les objectifs de développement durable. BP s’engage à travailler en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce dans les temps à venir pour garantir que les projets énergétiques au Vietnam soient mis en œuvre de manière efficace et durable, contribuant ainsi à la construction d’une économie verte, à la réduction des émissions et au respect de l’environnement.

NDEL/VNA/CVN