L’immobilier redéfinit sa trajectoire, les opportunités reposent sur la valeur réelle

Après une longue phase de ralentissement, l’immobilier vietnamien entre dans une période de redéfinition de son modèle de développement. Selon de nombreux experts, l’année 2026 verra l’émergence d’un marché davantage fondé sur la valeur réelle, la demande effective et la solidité des entreprises, à l’issue d’un cycle de croissance excessive.

La période 2022-2024 a constitué la phase de purification la plus sévère du marché immobilier depuis plus d’une décennie, marquée par l’éviction de nombreux acteurs et par un ajustement des prix vers leur niveau réel. En 2025, des signes de reprise sont apparus, prudents et très différenciés selon les segments.

En 2026, les perspectives sont jugées plus favorables, sans pour autant annoncer un retour des flambées généralisées. Selon Cân Van Luc, économiste en chef de la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV), le marché passe d’une « reprise technique » à une « stabilité structurelle », avec une croissance plus lente mais plus durable, centrée sur des produits répondant à une demande réelle et disposant d’une base juridique solide.

La stabilisation macroéconomique, la baisse progressive des taux d’intérêt et une politique de crédit immobilier plus ciblée constituent des facteurs clés de cette évolution. Par ailleurs, l’entrée en vigueur coordonnée des nouvelles lois foncières et immobilières à partir de 2025-2026 est considérée comme un tournant majeur, renforçant la transparence et éliminant les projets opportunistes.

L’investissement public dans les grandes infrastructures continuera de soutenir le marché à long terme, en élargissant les espaces de développement.

Des opportunités à saisir

Dans un contexte sans « grandes vagues », les opportunités en 2026 se concentreront sur les segments répondant à des besoins concrets : logements abordables et intermédiaires, zones urbaines bien équipées, immobilier industriel et produits générant des flux de revenus stables.

Selon Nguyen Van Dinh, président de l’Association vietnamienne des courtiers immobiliers (Vietnam Association of Real Estate Brokers - VARS), les comportements des acheteurs et des investisseurs évoluent vers une logique de long terme, privilégiant l’usage et l’exploitation plutôt que la spéculation à court terme.

La demande de logements demeure un pilier du marché, portée par une urbanisation rapide, mais elle s’oriente vers des produits plus accessibles. L’immobilier industriel, soutenu par les flux d’IDE, continuera d’être un moteur de croissance, à condition de répondre à des standards professionnels en matière de durabilité et d’efficacité opérationnelle.

Pour les investisseurs individuels, 2026 marquera un retour plus sélectif, avec une préférence pour des produits moins risqués et à rendement stable. Quant aux entreprises, le nouveau cycle impose des exigences accrues en matière de finances et de gouvernance. Seules celles disposant de capacités réelles et d’une compréhension fine du marché pourront se maintenir et se développer.

En conclusion, l’immobilier vietnamien est appelé, en 2026, à entrer dans une phase de développement plus stable, où la valeur réelle supplante les attentes spéculatives. Les opportunités ne seront plus généralisées, mais réservées aux acteurs patients, préparés et engagés dans une stratégie de long terme.

