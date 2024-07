Le Vietnam ambitionne une croissance de 7% en 2024

>> L’économie vietnamienne affiche des signes prometteurs de croissance

>> La croissance se consolide grâce au rebond de l’industrie manufacturière

>> La croissance économique va de pair avec la stabilité macroéconomique

Le ministère du Plan et de l’Investissement a prévu une croissance de 7% pour 2024, fondée sur plusieurs facteurs positifs. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre a atteint 6,93% en glissement annuel. Bien que légèrement inférieure au taux de 7,83% du deuxième trimestre 2022, cette performance dépasse les taux enregistrés pour les mêmes trimestres des années 2020, 2021 et 2023, qui étaient respectivement de 0,34%, 6,55% et 4,25%. Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, souligne que la croissance économique de 6,42% au premier semestre 2024 est seulement surpassée par celle de 6,58% enregistrée au premier semestre 2022.

Photo : VNA/CVN

Six facteurs positifs

M. Phuong insiste sur les résultats positifs du PIB pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2024, soulignant que cette dynamique solide constitue une base robuste pour répondre aux objectifs de la Résolution01 du gouvernement, qui vise à promouvoir la croissance, tout en maintenant la stabilité macroéconomique. Basé sur les performances du premier semestre, l’objectif de croissance de 6,5% pour 2024 semble tout à fait réalisable.

Le vice-ministre souligne que traditionnellement, les troisième et quatrième trimestres sont les moteurs de l’année, permettant d’espérer une croissance supérieure à 6,5%, dépassant ainsi l’objectif fixé par l’Assemblée nationale. Le ministère du Plan et de l’Investissement a élaboré et proposé un scénario de croissance de 7% pour 2024. Selon ce scénario, le PIB devrait croître de 7,4% à 7,6% au troisième et quatrième trimestres. Trân Quôc Phuong affirme que bien que le seuil de 7% soit ambitieux, il est tout à fait envisageable de l’atteindre en surmontant les facteurs limitants.

Le ministère du Plan et de l’Investissement a identifié six facteurs favorables à la croissance pour les mois à venir. Primo, une tendance positive de croissance au niveau régional et mondial. Secundo, un dynamisme dans l’attraction des investissements, y compris ceux du secteur privé et les investissements directs étrangers (IDE), qui enregistrent une croissance positive. Tertio, la reprise des exportations, avec une augmentation rapide des commandes d’exportation des entreprises. Quarto, une forte reprise du tourisme, avec l’espoir d’accueillir entre 14 et 15 millions de touristes internationaux en 2024, impactant positivement le secteur des services. Quinto, l’adoption de trois lois importantes par l’Assemblée nationale : la Loi foncière, la Loi sur le logement et la Loi sur les affaires immobilières.

Ces lois, en faveur du secteur, devraient revitaliser le marché immobilier, contribuant ainsi à la croissance économique dans la seconde moitié de l’année. Enfin, une direction et une gestion fermes du gouvernement exigent que les ministères, secteurs et localités des quatre régions économiques de pointe en particulier, soient plus déterminés dans la recherche de la croissance.

Selon l’Office général des statistiques, au 20 juin 2024, le Vietnam avait attiré près de 15,19 milliards d’USD d’IDE, en hausse de 13,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Notamment, les décaissements de ces capitaux entre janvier et juin ont atteint environ 10,84 milliards d’USD, soit une augmentation de 8,2% sur un an et un record pour le premier semestre des cinq dernières années.

Avec les résultats positifs observés au premier semestre, les flux d’IDE en 2024 devraient atteindre 40 milliards d’USD sur l’ensemble de l’année, contribuant ainsi à stimuler la croissance du pays, selon les experts. Ces fonds ont été un facteur clé ayant poussé le PIB du Vietnam à atteindre un taux de croissance de 6,42% au premier semestre, jetant ainsi les bases pour que le ministère du Plan et de l’Investissement propose un objectif de croissance de 7% pour cette année.

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong fait savoir que le Vietnam continuera d’attirer les IDE pendant le reste de l’année. Une enquête du ministère a montré que les entreprises étrangères étaient toujours confiantes dans le marché vietnamien et prêtes à renforcer leurs investissements.

Deux scénarios

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trung Hiêu, directeur général de NTP Asset Management JSC, attribue les bons résultats en matière d’attraction des IDE cette année à la situation macroéconomique stable du pays, ainsi qu’aux bonnes conditions en matière d’infrastructures, de ressources humaines, d’impôts, de taxes et d’accès aux réserves foncières. Il affirme que d’autres facteurs garantissant la compétitivité du Vietnam incluent des coûts de construction modérés, des bas niveaux de salaires et des tarifs d’électricité compétitifs. Il prévoit que les IDE continuent d’être un point positif dans la situation macroéconomique du pays.

L’Institut central de gestion économique (CIEM) a esquissé deux scénarios de croissance économique pour le Vietnam en 2024, avec des taux respectifs de 6,55% et de 6,95%. Ces scénarios ont été présentés lors d’un séminaire organisé le 9 juillet à Hanoï par cet institut et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) pour discuter du rapport “L’économie vietnamienne pendant les six premiers mois et les perspectives pour l’ensemble de l’année 2024”.

Selon le premier scénario, si les conditions économiques mondiales correspondent aux prévisions des organisations internationales et si le Vietnam maintient des politiques similaires à celles du premier semestre, la croissance du PIB devrait atteindre 6,55% en 2024. Les exportations pour toute l’année augmenteraient de 9,54%. L’indice des prix à la consommation (IPC) progresserait en moyenne de 4,31% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 5,7 milliards d’USD.

Dans le deuxième scénario, avec une reprise plus rapide de l’économie mondiale et une augmentation des investissements dans les pays d’Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, la croissance devrait atteindre 6,95%. Les exportations augmenteraient de 11,64%. L’IPC progresserait en moyenne de 4,12% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 7,3 milliards d’USD.

Grands équilibres

Depuis le début de l’année 2024, le Vietnam s’efforce de promouvoir la croissance économique tout en contrôlant l’inflation et en maintenant les grands équilibres macroéconomiques. Cette approche intégrée a donné des résultats socio-économiques remarquables au cours des six premiers mois, selon Trân Thi Hông Minh, directrice du CIEM. La croissance économique a atteint 6,42%, l’inflation a été maîtrisée, et les exportations ont augmenté de 14,5%. Les investissements directs étrangers ont également augmenté, tant en nombre de projets qu’en volume de capitaux nouvellement enregistrés et décaissés.

Pour atteindre les objectifs fixés pour les derniers mois de l’année, le CIEM recommande d’améliorer la qualité de la croissance et la capacité d’innovation, de s’adapter aux grandes tendances comme la transformation numérique et la transition verte, d’augmenter la productivité du travail, ainsi que de perfectionner le cadre juridique pour les nouveaux modèles économiques tels que l’économie circulaire, l’économie numérique, l’économie de partage et l’économie créative. De plus, le gouvernement doit surveiller de près l’évolution de l’inflation, préserver un espace budgétaire adéquat pour faire face à d’éventuels chocs économiques, et mettre en œuvre efficacement les accords de libre-échange, souligne Trân Thi Hông Minh.

Thê Linh/CVN