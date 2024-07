L’économie vietnamienne affiche des signes prometteurs de croissance

En juin 2024, l'économie vietnamienne a montré de signes positives. Le produit intérieur brut (PIB) a connu une croissance modérée au deuxième trimestre, grâce à l'amélioration des exportations et de la production industrielle. Le marché obligataire se redresse progressivement. Toutefois, l’économie reste confrontée à des risques liés à la pression sur les prix, aux taux de change et à la baisse de la demande.

S’agissant sur l’économie vietnamienne au cours de la période de consultation en 2024 au titre de l'article IV du Fonds monétaire international (FMI), le chef de la délégation en charge du Vietnam au FMI, Paulo Medas, a déclaré que la croissance économique du Vietnam devrait rebondir à près de 6% en 2024, soutenu par une demande extérieure toujours forte, des investissements directs étrangers (IDE) stables et l’assouplissement de politiques. L'inflation devrait fluctuer autour de l’objectif de 4% à 4,5% fixé par la Banque d'État du Vietnam (BEV) cette année.

Croissance modérée du PIB

Avec également des commentaires très positifs sur l'économie vietnamienne, dans ses dernières mises à jour macro-économiques sur le Vietnam, Standard Chartered prévoit que la croissance du PIB du Vietnam restera toujours solide mais se modérera à 5,3% en glissement annuel au deuxième trimestre.

Selon ses économistes, la banque s’attend à ce que la croissance des ventes au détail ralentisse à 8,2% sur un an en juin (contre 9,5% en mai) et la croissance des exportations à 14,2% en rythme annualisé en juin (15,8% sur un an) et les exportations de produits électroniques poursuivront leur amélioration depuis le début de l’année.

Les importations et la production industrielle devraient croître respectivement de 26% sur un an (29,9%) et de 5,2% en juin. L’inflation pourrait atteindre 4,5% sur un an en juin (contre 4,4% en mai), marquant un troisième mois consécutif au-dessus de 4%. L’éducation, le logement et les matériaux de construction, les soins de santé et l’alimentation ont récemment alimenté l’inflation. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les mois à venir.

Tim Leelahaphan, économiste pour la Thaïlande et le Vietnam à Standard Chartered, a déclaré: "Malgré le probable ralentissement au deuxième trimestre, nous pensons que la reprise du Vietnam reste intacte. Cependant, les défis économiques pourraient persister au troisième trimestre dans un contexte de pressions croissantes sur les prix, de faiblesse des devises et de faiblesse de la demande mondiale".

La banque s’attend à ce que la BEV relève son taux de refinancement de 50 points de base au quatrième trimestre en réponse à la hausse de l’inflation.

Bons signes en matière d’attraction d’IDE

Selon le dernier rapport macroéconomique de la Banque mondiale (BM), l’économie du Vietnam affiche de nombreux indicateurs positifs. L’indice de la production industrielle (IIP) a enregistré une augmentation de 2,6% en mai par rapport au mois précédent.

Le pays continue d’attirer les IDE de manière positive. À la fin du mois de mai, les engagements avaient atteint 11,07 milliards d'USD, soit une hausse de 2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Toutefois, dans le contexte d’un dollar américain plus fort, la réduction des taux d’intérêt pour soutenir l’investissement pourrait accroître la pression sur le taux de change. La BM estime donc que le Vietnam doit continuer à soutenir la demande globale par l’investissement.

Reprise progressive du marché obligataire

La dernière édition du rapport Asian Bond Monitor de la Banque asiatique de développement (BAD) a indiqué que le marché obligataire en monnaie locale du Vietnam s'est redressé avec un taux de croissance de 7,7% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, grâce à l'augmentation des émissions d'obligations d'État et à la décision de la BEV de reprendre l'émission de bons de la Banque centrale en mars.

Les bons du Trésor et d’autres obligations d'État ont augmenté de 3,3% au deuxième trimestre, pour répondre aux besoins de financement du gouvernement.

Les obligations d'entreprises ont diminué de 0,9% en raison d'un volume important d'obligations arrivant à échéance et de la faiblesse des émissions.

Le marché des obligations durables au Vietnam a atteint fin mars un volume de 800 millions d'USD, comprenant des obligations vertes et des instruments obligataires durables émis par des entreprises à court terme.

