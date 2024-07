Le salon Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2024 réuni plus de 600 exposants

Le salon international dédié aux cosmétiques, VietBeauty et CosmoBeauté Vietnam 2024, a officiellement ouvert ses portes le 25 juillet au Centre des conférences et des expositions de Sài Gon (SECC), dans le 7 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

>> Salon international VietBeauty et CosmoBeauté Vietnam 2022

>> Des entreprises russes cherchent des opportunités d'accéder au marché vietnamien

>> Réveiller le potentiel de l'industrie de la beauté

Des exposants du monde entier

Se déroulant du 25 au 27 juillet, le Salon international dédié aux cosmétiques VietBeauty & CosmoBeauté Vietnam 2024 a rassemblé plus de 2 000 marques prestigieuses et plus de 600 exposants de 20 pays et territoires tels que l'Égypte, l'Inde, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, Taïwan (Chine), l’Allemagne, la République de Corée, Hong Kong (Chine), l’Indonésie, la Jordanie, Macao (Chine), la Malaisie, le Japon, la France, Singapour, l’Espagne, la Thaïlande, la Chine, l’Australie, le Vietnam, et l’Italie.

Avec une surface d'exposition de plus de 13.000 m², l'événement promet d'attirer plus de 10.000 visiteurs spécialisés, affirmant ainsi sa position d’évènement commercial idéal pour les entreprises du secteur de la beauté au Vietnam. Il s’agit d’une excellente occasion pour les entreprises d’accroître la reconnaissance de leur marque, d’introduire de nouveaux produits, de suivre les tendances du marché et d’améliorer leur compétitivité dans l’industrie très concurrentielle de la beauté.

Lors de l'événement, M. Ben Wong, directeur général d'Informa Markets Vietnam, a déclaré :"Nous croyons que la vraie beauté n'est pas seulement l'apparence. Elle réside également dans la santé physique et mentale ainsi que dans la confiance en soi. Dans l’industrie de la beauté, chaque marque doit se concentrer sur ces valeurs. Grâce à ce salon international, les marques auront l'occasion de mettre en avant leurs atouts, de se connecter avec des partenaires potentiels, d’accroître leur notoriété, de comprendre les nouveaux besoins du marché et de renforcer la confiance des clients. Par la coopération et le partage, nous pouvons ensemble promouvoir le développement de l'industrie de la beauté en créant des valeurs durables à long terme".

En plus de l'espace d'exposition, VietBeauty & CosmoBeauté Vietnam 2024 se concentre également sur le développement du programme « Hosted Buyer » (Acheteur hébergé) pour promouvoir les relations commerciales entre les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les spas et les cliniques. Grâce à ce programme, les participants auront l'occasion de prendre rendez-vous directement avec les exposants, et avoir de nouvelles opportunités de coopération avec des marques prestigieuses du monde entier.

De plus, VietBeauty & CosmoBeauté Vietnam 2024 propose également de nombreuses autres activités comme une série de colloques internationaux et de séminaires professionnels animés par des experts réputés et des leaders reconnus du secteur. En outre, pour la première fois, le 4e Concours international de beauté sera organisé au Vietnam en association avec la société Informa Markets Vietnam et la Fédération permanente de l'esthétique asiatique (ACPF).

Demande accrue de biens de consommation

Selon les données publiées par Statista en juillet 2024, le Vietnam est l'un des pays de la région Asie-Pacifique affichant le taux de croissance des salaires moyens le plus élevé. L’augmentation du revenu disponible et l’essor du commerce électronique entraînent une demande accrue de biens de consommation, notamment de cosmétiques et de produits de soins personnels. Il est prévu que les recettes du marché de la beauté et des soins personnels au Vietnam en 2024 atteignent 2,66 milliards d'USD, avec un taux de croissance annuel composé de 2,97% sur la période 2024-2028.

Le segment des soins personnels en particulier est le plus important, avec une valeur estimée à environ 1,17 milliard USD, soit plus de 43% de la part de marché totale. Selon un autre rapport de Statista de mars 2024, cette année, chaque Vietnamien contribue en moyenne à hauteur de 0,40 USD pour les produits de protection solaire. Le marché de la crème solaire au Vietnam devrait atteindre un chiffre d'affaires de 40,18 millions d'USD d'ici 2024 et connaître une croissance impressionnante de 6,62% par an entre 2024 et 2028. Cela montre l'intérêt croissant des Vietnamiens pour la protection de leur peau face aux effets nocifs du soleil.

Ces dernières années, le marché asiatique des cosmétiques est dominé par les marques coréennes, et le Vietnam ne fait pas exception à cette tendance. Les cosmétiques coréens (K-beauty) sont devenus extrêmement populaires au Vietnam, surpassant même d'autres régions du monde. En plus de la domination des marques internationales, le marché cosmétique vietnamien connaît également une forte montée en puissance des marques nationales. Ces marques vietnamiennes affirment progressivement leur position en proposant des produits de haute qualité à des prix abordables, notamment en utilisant des ingrédients biologiques (Statista, décembre 2023).

Le commerce électronique a connu une croissance remarquable au Vietnam ces dernières années. Les cosmétiques figurent parmi les articles les plus achetés en ligne, notamment dans les grandes villes. Les innovations numériques dans le marché des cosmétiques, telles que les services d’« essai virtuel des produits », ainsi que les technologies de beauté basées sur l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle, devraient améliorer continuellement l’expérience d’achat en ligne. Ces évolutions pourraient aider le commerce électronique à surpasser les magasins de détail traditionnels et à devenir le principal canal de vente pour les produits de soins et de beauté à l’avenir (Statista, décembre 2023).

Le Vietnam s’efforce également de démocratiser l’accès à des produits cosmétiques sûrs et de qualité. Avec cette nouvelle approche, les marques nationales auront de nombreuses opportunités de se développer, tandis que les réglementations en matière d'inspection, de déclaration et de qualité deviendront plus strictes. Parallèlement, la tendance au développement durable a un impact croissant sur l’industrie cosmétique vietnamienne. De plus en plus de consommateurs vietnamiens s’intéressent aux produits cosmétiques fabriqués à partir d’ingrédients naturels, respectueux de l’environnement et aux emballages recyclables. Selon une enquête de Rakuten Insight en 2023, 84% des Vietnamiens âgés de 25 à 44 ans sont prêts à payer plus pour des produits durables. L’enquête a également montré que plus de la moitié des participants au Vietnam considèrent l'achat de produits durables ou respectueux de l'environnement comme très important.

Texte et photos : Tân Dat/CVN