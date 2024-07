Premier semestre

La croissance économique va de pair avec la stabilité macroéconomique

Les villes et provinces ont consécutivement annoncé une croissance impressionnante de leur Produit intérieur brut régional (PIB régional), certaines provinces atteignant plus de 14%, contribuant à une augmentation estimée du PIB national au cours des six premiers mois de 6,42%, soit seulement moins que le taux de croissance de 6,58% au cours des six premiers mois de 2022 sur la période 2020-2024.

>> L’économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6,95% en 2024

>> La croissance se consolide grâce au rebond de l’industrie manufacturière

Photo : VNA/CVN

Cela montre le consensus dans la gestion drastique du gouvernement pour surmonter les difficultés et les efforts des ministères, des branches, des localités et des entreprises pour soutenir le peuple en assurant deux objectifs : croissance et stabilité macroéconomique.

Forte reprise

Selon l'Office général des statistiques (OGS), dans l'augmentation de la valeur ajoutée totale de l'économie au cours des six premiers mois de l'année, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a augmenté de 3,38%, contribuant à hauteur de 5,96% ; le secteur de l'industrie et de la construction de 7,51%, contribuant à hauteur de 44,28% ; le secteur des services a augmenté de 6,64%, contribuant à hauteur de 49,76%.

Le chiffre d'affaires des exportations de marchandises est estimé à 190,08 milliards de dollars, en hausse de 14,5% par rapport à la même période de l'année dernière. L'attraction des IDE continue de prospérer avec un nombre très élevé de nouveaux projets et de nouveaux capitaux enregistrés. Au cours des six premiers mois de 2024, il y a eu 1.538 projets autorisés, en hausse de 18,9% par rapport à la même période de l'année dernière, avec un capital social de 9,54 milliards d'USD, soit une augmentation de 46,9%.

Photo : VNA/CVN

Évaluant la situation économique au cours des six derniers mois, la directrice générale de l’OGS, Nguyên Thi Huong, a déclaré que l'économie avait clairement montré une tendance de se redresser, de nombreux secteurs obtenant de résultats importants, créant une dynamique de croissance pour les prochains trimestres. Ce résultat a reflété que le gouvernement, les ministères et les localités avaient mis en œuvre de manière synchrone et efficace de nombreuses mesures avec la détermination de créer une force motrice révolutionnaire pour le développement socio-économique, conformément aux objectifs fixés.

On constate que la tendance à la croissance positive a démarré le premier trimestre 2024. Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, en évaluant les résultats de la situation économique au premier trimestre, a également souligné que dans le contexte d'une économie confrontée à de nombreuses difficultés, avec de grands efforts, la macroéconomie était fondamentalement stable et l'inflation était contrôlée. Les équilibres majeurs sont garantis. La croissance du PIB a atteint 5,66%, la plus élevée de la période 2020-2023.

Le gouvernement n’a pas reculé pas devant les difficultés ; a mis en œuvre avec constance et cohérence l'objectif prioritaire de promotion de la croissance associé au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à la garantie des grands équilibres de l'économie et de la sécurité sociale ; a réglé activement les difficultés et les problèmes qui surviennent ; s’est efforcé d’atteindre et de dépasser les objectifs et les tâches fixés pour 2024.

Photo: VNA/CVN

Grâce à ces mesures, la croissance économique au deuxième trimestre 2024 a atteint 6,93%. La production et les activités commerciales des entreprises se sont progressivement redressées après plusieurs mois de difficultés, le nombre d'entreprises entrant sur le marché restant supérieur au nombre d'entreprises se retirant du marché.

Amélioration de la capacité endogène

Lors du Forum économique mondial (WEF Dalian) à Dalian, en Chine, qui s'est tenu fin juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé l'histoire inspirante du Vietnam en matière d'innovation, d'intégration et de développement, affirmant que le pays continuait à donner la priorité à la croissance et à avoir des politiques flexibles, adaptées à ses conditions ainsi qu'aux situations et tendances mondiales.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le Vietnam continue à renouveler les moteurs de croissance traditionnels que sont l'investissement, les exportations, la consommation et à promouvoir fortement de nouveaux moteurs de croissance, les domaines prioritaires comme l'économie numérique et l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie du partage et l'économie de la connaissance. Parmi eux, une solution importante consiste à mobiliser des ressources en promouvant la coopération public-privé, en utilisant l'investissement public pour diriger l'investissement privé, en activant toutes les ressources sociales pour la croissance et le développement.

Selon la cheffe de l’OGS, Nguyên Thi Huong, le Vietnam atteindra l'objectif d'une croissance annuelle du PIB de 6 à 6,5% s'il continue à bien contrôler l'inflation ; à promouvoir fortement le modèle de chaîne de développement de la production agricole associé à l'industrie et à l'exportation ; à mettre en œuvre de manière drastique des politiques pour aider les entreprises à éliminer les difficultés, à promouvoir la production et les affaires, en particulier de produits industriels clés tels que le textile-habillement, les chaussures, l'électronique...

Concernant l'exploitation de nouveaux moteurs de croissance, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a déclaré que pour participer profondément à la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs, à long terme, il sera nécessaire de prêter attention à la formation et au recyclage immédiats des ingénieurs possédant des connaissances fondamentales pour pouvoir participer immédiatement à la conception, au conditionnement et aux tests dans cette industrie. Il a également déclaré qu'en plus de la formation des ressources humaines, avec des mécanismes politiques appropriés, le Vietnam peut mobiliser la participation d'experts et de scientifiques vietnamiens travaillant à l'étranger.

Évaluant le rôle des politiques sur l'économie, Vu Thi Luu Mai, vice-présidente de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, a reconnu : "Nous n'avons pas besoin de nombreuses politiques, mais nous devons améliorer la faisabilité des politiques promulguées. Nous devons nous placer à la position des habitants et des entreprises pour mieux comprendre ce dont ils ont réellement besoin".

