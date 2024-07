Le Vietnam s'emploie à élever le taux de localisation dans la production industrielle

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), les entreprises nationales ont réussi à fabriquer une large gamme de machines de plantation et de récolte, augmentant considérablement la mécanisation de la production agricole.

Photo : VNA/CVN

Plus de 90% des machines de broyage et de polissage du riz et des séchoirs sont désormais fabriqués dans le pays avec une technologie de pointe, et ces produits ont été exportés vers les pays de l’ASEAN, l’Amérique et l’Afrique. En outre, nombre d’équipements de transformation du café et de la noix de cajou ont été développés dans le pays.

Dans les secteurs des pièces de vélo et de moto ainsi que des composants mécaniques standard et des pièces en plastique-caoutchouc, les entreprises vietnamiennes ont largement satisfait la demande intérieure et exportent également leurs produits vers les marchés étrangers.

En particulier, dans le domaine de l’électronique, le nombre d’entreprises vietnamiennes participant à la chaîne d’approvisionnement de Samsung est passé de 25 en 2014 à 306 fin 2023.

Photo : VNA/CVN

Cependant, le ministère reconnaît les défis persistants, en particulier dans les industries complexes exigeant des normes techniques élevées, comme le secteur automobile. L’industrie électronique est également confrontée à un faible taux de localisation, la plupart des produits électroniques sur le marché vietnamien étant soit importés sous forme d’unités complètes, soit assemblés localement à partir de composants importés.

Le vice-président de l’Association vietnamienne des entreprises à capitaux étrangers, Nguyên Van Toan, a souligné que pour attirer et utiliser efficacement les investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam doit aider ses entreprises à fournir des produits supplémentaires aux entreprises à capitaux étrangers à des prix compétitifs.

Cette stratégie permettra de retenir les principaux investisseurs étrangers, de développer les entreprises locales et d’augmenter progressivement le taux de localisation.

Photo : VNA/CVN

Le MoIT mène actuellement des efforts pour soutenir les fournisseurs nationaux en les mettant en relation avec des sociétés multinationales, tant au Vietnam qu’à l’étranger. Cela comprend la création de centres techniques, sur le modèle de ceux de la République de Corée, du Japon et de la Thaïlande, pour améliorer les capacités techniques et managériales des entreprises industrielles locales et mieux répondre aux demandes des sociétés multinationales et des entreprises d’IDE.

Les principaux domaines d’intervention comprennent le textile et l’habillement, le cuir et la chaussure, l’électronique, l’assemblage et la fabrication d’automobiles, les industries de haute technologie, les matériaux et la métallurgie, l’ingénierie mécanique, l’électronique et les industries alimentaires et biotechnologiques.

Le ministère recherche également activement des opportunités d’investissement au niveau national et international pour aider à élargir les marchés des entreprises vietnamiennes du secteur de l’assistance.

VNA/CVN