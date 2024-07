Les ports vietnamiens prêts à accueillir les navires géants

Le système portuaire vietnamien est désormais équipé pour accueillir les plus grands navires du monde, attirant les opérations de 40 grandes compagnies maritimes internationales.

Selon l’Administration maritime du Vietnam (Vinamarine), sur les 34 ports du pays, 30 sont capables d’accueillir des navires de gros tonnage. Le Vietnam compte actuellement trois ports - Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong et Cai Mep-Thi Vai - parmi les 50 premiers ports à conteneurs du monde en termes de débit.

Lê Dô Muoi, directeur de Vinamarine, a souligné que l’accueil de grands navires a considérablement amélioré l’efficacité opérationnelle des compagnies maritimes. Cela a réduit les coûts de transport et augmenté la compétitivité des ports vietnamiens, contribuant ainsi au développement économique et social local et régional.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de navires de gros tonnage accostant dans les ports agréés a considérablement augmenté, passant de 4.538 en 2019 à 5.474 en 2023. En outre, les frais d’assurance maritime et les frais de tonnage dans les ports accueillant de gros navires sont passés de près de 2.780 milliards de dôngs (111,2 millions d'USD) à 3.450 milliards de dôngs au cours de la même période.

En termes de volume de fret, les six premiers mois de 2024 ont vu plus de 427,64 millions de tonnes traitées, en hausse de 18% par rapport à l’année précédente. Le fret en conteneurs à lui seul a été estimé à plus de 14,39 millions d’EVP, soit une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente.

Le directeur de Vinamarine a noté que les plans actuels de l’industrie incluent le développement de grands ports pour accueillir de gros navires. Le secteur maritime examinera la faisabilité des anciens ports accueillant de gros navires, évaluera la sécurité et mettra en œuvre les réglementations nécessaires.

Vinamarine propose également une étude approfondie sur la manutention des navires de gros tonnage dans les ports vietnamiens. Cela impliquera de normaliser les procédures et les méthodes pour garantir que les infrastructures existantes peuvent accueillir de grands navires en toute sécurité et légalement.

Le vice-ministre des Transports, Nguyên Xuân Sang, a déclaré que l’expansion du transport maritime et fluvial réduisait non seulement les coûts logistiques, mais s’alignait également sur les objectifs de développement vert du gouvernement, renforçant l’engagement du Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

