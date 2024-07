Perspectives d’attraction des IDE en provenance de Taïwan (Chine)

Au cours des six premiers mois de 2024, le Vietnam a attiré plus de 513 millions d'USD d'investissements manufacturiers en provenance de Taïwan (Chine). Ce chiffre devrait augmenter considérablement d'ici la fin de l'année, lorsque de nombreux grands projets électroniques seront achevés.

Photo : CTV/CVN

L'année 2023 a marqué le 30e anniversaire de la création de l'Association commerciale de Taïwan (Chine) à Hanoï. En 2024, les chambres de commerce à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Dông Nai marqueront également trois décennies d'activité. Ces étapes illustrent l'engagement de Taïwan (Chine) au Vietnam et les relations commerciales solides entre les deux économies.

Au cours des 20 premières années suivant la mise en œuvre du Dôi Moi (Renouveau) par le Vietnam, Taïwan (Chine) a été la plus grande source d'investissements étrangers au Vietnam, créant de nombreux emplois et contribuant au développement socio-économique du pays. Depuis lors, les flux de capitaux IDE de Taïwan (Chine) au Vietnam ont continué de croître de manière constante. En juin 2024, Taïwan (Chine) se classait au quatrième rang en termes de capital d'investissement avec 3.186 projets et 40,23 milliards d'USD, représentant 8% du capital total d'IDE au Vietnam depuis 1988.

Industrie de l'électronique et semi-conducteurs : une croissance rapide

Les investisseurs taïwanais privilégient la main-d'œuvre vietnamienne jeune et de plus en plus qualifiée, l'environnement commercial stable, les coûts compétitifs de main-d'œuvre et de construction, ainsi que la proximité géographique avec les marchés d'exportation et de consommation. Le Vietnam participe également activement à de nombreux accords de libre-échange (ALE).

Ces derniers temps, de plus en plus de fabricants taïwanais se sont solidement implantés au Vietnam dans le but de diversifier la chaîne d'approvisionnement et de minimiser les risques liés aux produits. Parmi eux figurent de grandes sociétés d'électronique telles que Foxconn, Pegatron, Compal et Wistron.

Le Vietnam ambitionne de devenir un centre de fabrication de semi-conducteurs, tandis que Taïwan est réputé pour son industrie prospère dans ce secteur. Par conséquent, ces investisseurs d'Asie du Nord-Est peuvent fournir une expertise précieuse que le Vietnam peut exploiter pour atteindre ses objectifs. La région du Nord devrait continuer à attirer des investissements taïwanais dans le secteur de l'électronique et des semi-conducteurs, tandis que la région du Sud devrait accueillir des projets manufacturiers à valeur ajoutée moyenne.

Photo : CTV/CVN

En 2023, le Vietnam a réussi à attirer 36,6 milliards de dollars d'IDE, soit quatre fois plus qu’en 2022. Taïwan (Chine) est le sixième investisseur avec 2,88 milliards d'USD, représentant 8% du total des IDE enregistrés et une augmentation de 13% par rapport à 2022. Cette performance renforce une relation économique solide et de longue date, l'électronique restant le secteur manufacturier attirant les plus gros investissements de Taïwan (Chine) en 2023.

Au cours des six premiers mois de 2024, Taïwan (Chine) a été le sixième investisseur en termes d'IDE total enregistré au Vietnam, avec 1,05 milliard d'USD, représentant 7% du capital total. Parmi ces investissements, 88 nouveaux projets ont été enregistrés pour une valeur de 529,8 millions d'USD, 46 projets existants ont augmenté leur capital de 392,9 millions d'USD, et 93 projets ont bénéficié d'apports en capitaux et d'achats d'actions pour un total de 129 millions d'USD.

Durant cette période, Taïwan (Chine) a enregistré 39 nouveaux projets de production au Vietnam, pour une valeur totale de 513,37 millions d'USD, représentant 49 % du total des IDE taïwanais sur cette période. Selon les données de Savills, parmi ces 39 nouveaux projets manufacturiers, 24 transactions concernaient des terrains industriels et 15 étaient des projets d'usines. Les projets nécessitant des terrains industriels représentent 92% du capital d'investissement. Cependant, les transactions d'usines, qui représentent 38% du total des projets, montrent une demande croissante de la part de divers fabricants taïwanais, allant des fournisseurs aux grandes sociétés d'électronique, ainsi que des industries à valeur ajoutée moyenne et des petites et moyennes entreprises.

Ces entreprises n'ont souvent pas besoin de grandes réserves foncières et préfèrent les baux à court terme en raison de leur dépendance à l'égard des contrats avec leurs clients. Cette demande crée des opportunités pour les usines et entrepôts au Vietnam.

En termes de secteurs, l'industrie électronique occupe la première place en termes de valeur d'investissement avec quatre projets totalisant 255 millions de dollars, soit 50% du total L'industrie de l'habillement arrive en deuxième position avec 24% du total, correspondant à cinq projets, suivie par l'équipement électrique, 11% avec sept projets.

Minh Thu/CVN