Les exportations de riz établissent un nouveau record en 2024, mais 2025 s'annonce difficile

Les exportations de riz ont établi de nouveaux records en volume et en valeur en 2024, mais le produit devrait faire face à une année difficile à venir, car l'Inde a levé son interdiction sur les exportations de riz blanc non basmati en septembre, ce qui fera augmenter l'offre mondiale de riz l'année prochaine.

Les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont montré que les exportations de riz ont totalisé 9 millions de tonnes, évaluées à 5,7 milliards d'USD en 2024, ce qui représente une augmentation de 11% en volume et de 24% en valeur par rapport à 2023.

Les prix moyens à l'exportation du riz ont également atteint un niveau record de plus de 600 USD la tonne cette année.

Le Vietnam se classe au troisième rang mondial en termes d'exportations de riz, derrière l'Inde avec un volume d'exportation de 17 millions de tonnes et la Thaïlande avec un volume d'exportation de 10 millions de tonnes, le plus élevé depuis six ans, grâce à une forte demande de l'Indonésie et des Philippines.

Les Philippines sont le plus grand marché d'importation de riz du Vietnam avec un volume de 3,6 millions de tonnes, ce qui représente 40% des exportations totales de riz et 79% des importations totales de riz des Philippines, suivies de l'Indonésie et de la Malaisie.

Selon l'Association alimentaire vietnamienne (VFA), le pays développe une industrie du riz axée sur le riz parfumé et le riz de haute qualité, tout en réduisant progressivement sa dépendance au riz de mauvaise qualité.

En ce qui concerne l'année 2025, le président de la VFA, Nguyên Ngoc Nam, a déclaré que les exportations de riz du Vietnam pourraient être confrontées à des difficultés, notamment la reprise des exportations de l'Inde. L'Inde devrait exporter environ 22 millions de tonnes de riz en 2025, soit 5 millions de tonnes de plus qu'en 2024.

Les prix à l'exportation du riz vietnamien ont considérablement chuté en décembre, le prix à l'exportation du riz à 5% de brisures ayant diminué de 17 USD par rapport au début décembre pour atteindre 485% la tonne, en dessous de celui du riz thaïlandais à 501 USD, le plaçant au niveau le plus bas des 19 derniers mois.

De même, les prix du riz à 25% de brisures et du riz à 100% ont également chuté pour atteindre respectivement 459 USD et 388 USD la tonne.

La baisse des prix à l'exportation reflète les changements de l'offre et de la demande mondiales, en particulier lorsque l'Inde a levé ses restrictions à l'exportation, dans l'attente d'une récolte exceptionnelle.

En outre, l'arrêt temporaire des importations de riz par les Philippines, en attendant la prochaine récolte d'hiver-printemps, a également contribué à faire baisser les prix à l'exportation du riz vietnamien.

D'autres facteurs concernant les producteurs de riz incluent la prévision selon laquelle l'Indonésie réduira également ses importations de riz en 2025 et la Chine a également considérablement réduit ses importations de riz en 2024, selon Nam.

Pour soutenir les exportateurs de riz, Nam a déclaré que des aides sous forme de prêts et de remboursements d'impôts étaient nécessaires.

Les promotions commerciales devraient être renforcées pour tirer parti des accords de libre-échange (ALE) afin d'élargir les marchés d'exportation ainsi que de fournir des mises à jour du marché en temps opportun aux producteurs.

Selon la directrice adjointe du département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Thị Thu Huong, l'accent sera mis sur le développement de zones de plantation de riz de haute qualité et la promotion de modèles d'agriculture durable.

Elle a également exhorté les exportateurs de riz à se concentrer sur l'amélioration de la qualité du riz et la création de marques pour accroître la compétitivité du riz vietnamien. Malgré une légère baisse des prix à l'exportation du riz en raison de l'augmentation des approvisionnements mondiaux, le riz vietnamien aurait toujours la possibilité de rivaliser sur la base de la qualité, a-t-elle souligné.

