Le Vietnam affiche un excédent commercial de 10,18 milliards de dollars en sept mois

Photo : VNA/CVN

Les recettes d'exportation ont enregistré une hausse notable de 14,8%. Parallèlement, la valeur des importations a progressé de 17,9%. Malgré cette augmentation des importations, le pays a réussi à dégager un excédent commercial conséquent de 10,18 milliards de dollars.

Pour le seul mois de juillet, le chiffre d’affaires à l’export a bondi de 6,9% en glissement annuel, atteignant 42,27 milliards de dollars.

Le secteur économique national a enregistré une baisse de 10,3%, tandis que le secteur à capitaux étrangers, notamment les exportations de pétrole brut, a progressé de 25,9%.

Sur la période janvier-juillet, les exportations ont atteint 262,44 milliards de dollars (+14,8%). Le secteur économique domestique a contribué à hauteur de 67,48 milliards de dollars (+6,7%), représentant 25,7% du total.

Le secteur à capitaux étrangers, incluant le pétrole brut, a été un moteur essentiel des exportations, générant 194,96 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,9%. Ce montant colossal constitue 74,3% du chiffre d'affaires global à l'exportation.

Pendant cette période, 28 produits d’exportation ont dépassé le milliard de dollars, représentant 91,7% de la valeur totale des exportations. Parmi eux, neuf produits ont franchi la barre des 5 milliards de dollars, soit 72,3 % du total. Par catégorie : produits industriels transformés : 232,37 milliards de dollars (88,6%); produits agricoles et forestiers : 22,4 milliards (8,5%); produits de la mer : 6,08 milliards (2,3%); produits pétroliers et minéraux : 1,59 milliard (0,6%).

Du côté des importations, le Vietnam a dépensé 252,26 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, soit une hausse de 17,9% en glissement annuel. Trente-six produits ont dépassé 1 milliard de dollars en valeur d’importation, représentant 90,5% du total, tandis que neuf produits ont franchi la barre des 5 milliards de dollars (64,1% du total).

Le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 22,3 milliards de dollars avec l’Union européenne (+9,9%), de 1,3 milliard de dollars avec le Japon (+21%). En revanche, le pays a subi des déficits commerciaux avec plusieurs partenaires : Chine : 66,5 milliards de dollars (+41,1%); République de Corée : 17,4 milliards ; ASEAN : 8,5 milliards.

Pour atteindre leurs objectifs d'exportation, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les entreprises exportatrices doivent exploiter leurs atouts actuels, à savoir 17 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 pays et territoires et 70 mécanismes de coopération bilatérale. Parallèlement, les entreprises doivent promouvoir la diversification des marchés d'exportation.

VNA/CVN