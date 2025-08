Renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon

>> Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit un responsable du Parti communiste japonais

>> L’Institut Pasteur et l’Université de Nagasaki unis pour la prévention des maladies

>> Échange théorique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste japonais

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur les orientations visant à renforcer la coopération dans divers domaines : économie, commerce, défense, sécurité, science et technologie, énergie, agriculture de haute technologie, formation des cadres stratégiques, culture et échanges entre les peuples. Elles sont également convenues de dynamiser les interactions entre les Groupes des parlementaires d’amitié à travers des formats flexibles et variés, contribuant ainsi à resserrer les liens entre les organes législatifs des deux pays.

L’ambassadeur Ito Naoki a salué les résultats initiaux du Vietnam dans la réforme de son appareil politique et l’organisation administrative au niveau provincial. Il a exprimé sa confiance quant au succès de ces réformes pour lever les obstacles institutionnels et accélérer le développement durable du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate japonais a réaffirmé la volonté du Japon de continuer à accompagner le Vietnam dans son processus de développement, et a déclaré qu’il s'engageait personnellement à œuvrer au renforcement des relations bilatérales.

Pour sa part, Lê Minh Hung s’est réjoui de constater que les relations Vietnam - Japon se développaient de manière concrète, efficace et globale dans de nombreux domaines. Il a souligné l’intensification de la confiance politique, des échanges de haut niveau et des contacts à tous les niveaux.

Le Japon demeure un partenaire économique majeur du Vietnam : premier en matière d’APD et de coopération sur le travail, troisième investisseur et acteur touristique, et quatrième partenaire commercial. La coopération décentralisée, les échanges culturels, le développement des ressources humaines et les liens entre les peuples sont de plus en plus étroits et fructueux.

VNA/CVN