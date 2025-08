Dynamiser les échanges agroalimentaires sino-vietnamiens

Une réunion de promotion du commerce a réuni, le 5 août à l’ambassade du Vietnam à Pékin, des entreprises vietnamiennes et chinoises du secteur agroalimentaire. Cet événement, organisé par le Bureau du commerce en collaboration avec l’ambassade, a rassemblé plus de 40 entreprises des deux pays spécialisées dans la distribution, l’importation et le commerce électronique.

Nông Duc Lai, le conseiller commercial du Vietnam en Chine, a souligné l’objectif principal de cette rencontre : promouvoir les produits agricoles et aquatiques vietnamiens, notamment les fruits tropicaux et les produits transformés, auprès des importateurs et distributeurs chinois. La réunion visait également à renforcer les liens entre les entreprises, à mieux comprendre les besoins du marché chinois et à élargir l'accès aux régions du Nord et du Centre de la Chine.

Le conseiller a rappelé que la Chine était le premier partenaire commercial et le plus grand débouché du Vietnam pour ces produits, avec des importations annuelles de plus de 230 milliards de dollars. Les entreprises chinoises ont d'ailleurs salué la qualité de nombreux produits vietnamiens comme le durian, le café, les noix de cajou ou le pangasius et ont exprimé leur volonté de coopérer plus directement avec les producteurs vietnamiens. Elles ont également appelé à un plus grand soutien gouvernemental pour les activités de promotion bilatérale.

En 2024, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers la Chine ont atteint 4,63 milliards de dollars, représentant 64,8% du total national. À ce jour, 12 fruits vietnamiens sont autorisés à l’export vers la Chine, à savoir la mangue, le fruit du dragon, la banane, le longane, le litchi, la pastèque, le ramboutan, le jacquier, le mangoustan, le durian, le fruit de la passion et la noix de coco.

Selon les Douanes chinoises, au premier semestre 2025, le Vietnam est devenu le premier fournisseur de fruits de la Chine. Le pays a exporté pour 1,35 milliard de dollars de fruits, soit 1,367 million de tonnes, ce qui représente 13,6 % de la valeur totale et 28,7 % du volume des importations chinoises de fruits.

