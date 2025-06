Le Vietnam affiche un excédent commercial de 4,67 milliards de dollars en 5 mois

Selon l’Office général des statistiques (ministère des Finances), au cours des cinq derniers mois, le chiffre d’affaires du commerce extérieur a atteint 355,79 milliards de dollars, en hausse de 15,7% sur un an. Les exportations ont progressé de 14% et les importations de 17,5%. La balance commerciale des biens a enregistré un excédent de 4,67 milliards de dollars.

>> Le commerce reste un point positif dans la situation économique

>> Un excédent commercial de 3,16 milliards de dollars au premier trimestre

>> Un excédent commercial de 5,18 milliards de dollars en quatre mois

Sur cette période, 25 produits ont enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation supérieur à un milliard de dollars, représentant 90% du total des exportations. Parmi eux, sept produits ont dépassé les cinq milliards de dollars, soit 67,3% du chiffre d’affaires à l’exportation.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, le chiffre d’affaires total des importations de biens s’est élevé à 175,56 milliards de dollars, en hausse de 17,5% en glissement annuel. Le secteur économique public a réalisé un chiffre d’affaires de 62,04 milliards de dollars (+12,9%), tandis que le secteur à capitaux étrangers a atteint 113,52 milliards de dollars (+20,2%).

On dénombre 29 produits importés ayant une valeur supérieure à un milliard de dollars, ce qui représente 86,9% du chiffre d’affaires total des importations. Parmi eux, quatre produits ont dépassé les cinq milliards de dollars, représentant 51,6% des importations.

Concernant la structure des biens importés, les matériaux de production dominent largement avec 164,75 milliards de dollars (93,8%). Viennent ensuite les machines, équipements, outils et pièces détachées (51,2%), les matières premières, carburants et matériaux (42,6%), et enfin les biens de consommation (6,2%).

Quant aux marchés, les États-Unis se positionnent comme le premier débouché pour les exportations vietnamiennes, avec un chiffre d'affaires de 57,2 milliards de dollars. La Chine, de son côté, demeure le principal fournisseur du Vietnam, représentant 69,4 milliards de dollars d'importations.

Afin d'atteindre l'objectif annuel d'exportation, le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande aux entreprises exportatrices de tirer pleinement parti des atouts existants. Cela inclut notamment les 17 accords de libre-échange (ALE) signés avec plus de 60 pays et territoires, ainsi que les 70 mécanismes de coopération bilatérale. Parallèlement, les entreprises sont encouragées à diversifier leurs marchés d'exportation.

VNA/CVN