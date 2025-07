Premier semestre

Le Vietnam devrait enregistrer un excédent commercial de 4 milliards de dollars

Le ministère de l'Industrie et du Commerce anticipe que la valeur des échanges commerciaux du Vietnam, et plus particulièrement ses exportations, dépassera les objectifs fixés pour les six premiers mois de 2025. Cette dynamique positive devrait également soutenir les résultats du second semestre.

Selon les estimations, les exportations devraient atteindre entre 215 et 217 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,8% à 14% en glissement annuel. L'excédent commercial est quant à lui évalué entre 3,4 et 4 milliards de dollars. Cette croissance est portée par les solides performances de plusieurs secteurs clés, notamment les produits industriels (électronique, textile-habillement, chaussures, etc.) et les produits agricoles.

Le secteur du textile-habillement poursuit sa croissance soutenue. Rien qu’au mois de mai, les exportations ont atteint 3,84 milliards de dollars, en hausse de 6% sur un an, un record pour un mois de mai. À ce jour, les produits vietnamiens de ce secteur sont exportés vers 132 marchés, les États-Unis restant le premier débouché avec un chiffre d’affaires de 6,97 milliards de dollars, en progression de 17%.

Dans le secteur agricole, les exportations ont généré environ 18,3 milliards de dollars au premier semestre, soit une progression de 16,8% en glissement annuel, selon les données du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Le café s’est particulièrement distingué avec 5,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dépassant déjà le total annuel de 2024 (5,4 milliards). C’est la première fois que le secteur atteint un tel niveau en un semestre, dépassant par avance l’objectif fixé pour l’année.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce souligne que les indicateurs d’exportation et d’importation traduisent globalement une reprise positive, conforme au scénario de croissance prévu. Néanmoins, plusieurs risques persistent, notamment les politiques commerciales des grandes puissances, les fluctuations des prix mondiaux et les tensions géopolitiques.

Pour l’ensemble de l’année 2025, le Vietnam s’est fixé un objectif de croissance des exportations de 12%, soit un chiffre d’affaires à l’export d’environ 450 milliards de dollars. Un objectif jugé atteignable, à condition de maintenir la dynamique actuelle au second semestre.

Mesures pour soutenir les exportateurs

Mai Thu Hiên, directrice adjointe du Département de la planification, des finances et de la gestion des entreprises (ministère de l’Industrie et du Commerce), a indiqué que, dans les mois à venir, le ministère mettrait l’accent sur la diffusion rapide d’informations de marché aux associations sectorielles, afin d’aider les entreprises à adapter leur production et à explorer de nouveaux débouchés.

Le ministère continuera de mettre à jour régulièrement les informations relatives aux marchés étrangers, notamment les réglementations et normes susceptibles d’affecter les exportations vietnamiennes, tout en formulant des recommandations aux autorités locales, aux associations professionnelles et aux entreprises.

Il prévoit également de développer des scénarios de réponse en cas de guerres commerciales mondiales, en élaborant des politiques et solutions adaptées en coordination avec ses services compétents.

Par ailleurs, la diversification des marchés d’exportation sera intensifiée, parallèlement à l’exploitation optimale des accords de libre-échange existants. Le ministère renforcera également la lutte contre les fraudes à l’origine des produits, à travers des contrôles accrus et des missions d’inspection ciblées.

Enfin, les activités de promotion commerciale seront davantage professionnalisées et adaptées au contexte mondial, afin d’élargir les débouchés pour les produits vietnamiens.

