Hanoi poursuit sa dynamique de croissance grâce à un flux record d’IDE

Les recettes budgétaires de l’État de Hanoï ont atteint 427.100 milliards de dôngs (16,4 milliards de dollars), en hausse de 39,9% sur un an et atteignant 83,1% de l’objectif annuel, selon le Bureau municipal des statistiques. Le commerce de détail et les services aux consommateurs ont augmenté de 11,9%, les exportations de 12,3%, les transports et la distribution postale de 16,4%, et le tourisme de 21,2%. Les secteurs de la culture et de l’éducation ont progressé, tandis que la protection sociale était garantie.

Photo : VNA/CVN

Depuis 1986, Hanoï a enregistré 61,5 milliards de dollars d’IDE répartis sur 7.710 projets, se classant au deuxième rang national. L’immobilier arrive en tête avec 36,54% du stock, suivi par l’industrie manufacturière et la transformation (23,61%), le commerce (12,43%) et les activités scientifiques (12,4%). Le Japon, Singapour et la République de Corée sont les principaux investisseurs parmi 117 pays et territoires.

Le directeur adjoint du Service des finances municipales, Lê Trung Hiêu, attribue ce succès à la forte confiance des entreprises étrangères dans l’environnement des affaires de la ville et son potentiel de croissance durable.

La position stratégique de Hanoï, ses réseaux de transport modernes et sa main-d’œuvre qualifiée issue de nombreuses universités confèrent à la ville un avantage concurrentiel, notamment dans les domaines des sciences et des technologies.

La simplification des réglementations et les incitations à l’investissement, associées à un marché de plus de 8 millions d’habitants aux revenus en hausse, favorisent la fidélisation des investisseurs. Les fusions administratives libèrent des terrains en périphérie, attirant ainsi encore davantage de capitaux, a souligné Lê Trung Hiêu.

Adopter des stratégies de croissance globales

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre un objectif de croissance du PIBR de 8% et plus, le Comité populaire de la ville se concentrera sur la promotion de la croissance économique, avec des solutions pour stimuler la consommation intérieure, promouvoir la production industrielle, soutenir et développer l’économie privée, améliorer l’environnement des affaires, renforcer l’application de la haute technologie dans l’agriculture ; décaisser la totalité du capital d’investissement public, a fait savoit son vice-président Truong Viêt Dung.

Hanoï renforce en même temps la science, la technologie et l’innovation, en s’efforçant d’instaurer des dossiers médicaux numériques dans tous les hôpitaux publics d’ici le troisième trimestre et de sensibiliser 80% des ménages urbains au numérique, et en synchronisant 1.917 tâches administratives avec 4.400 comptes de communes et de quartiers et 13.000 comptes utilisateurs. La ville soutient également 50 start-up au sein du parc de haute technologie de Hoa Lac, et s’efforce d’attirer 500 millions de dollars d’IDE de plus dans la haute technologie.

Hanoï se concentre sur la construction d’un modèle urbain durable et moderne qui se développe en harmonie avec les zones rurales environnantes. Au troisième trimestre 2025, la ville prévoit d’achever quatre projets d’aménagement majeurs, couvrant les espaces urbains souterrains, les zones urbaines du fleuve Rouge et de la rivière Duông, ainsi que le système de stationnement.

Photo : VNA/CVN

Elle accélère la progression du projet de la rocade N°4 de la région de la capitale Hanoï, de trois lignes de métro et de six grands ponts traversant le fleuve Rouge : Hông Hà, Mê So, Thuong Cat, Ngoc Hôi, Trân Hung Dao et Van Phuc.

La lutte contre la pollution de l’air, des eaux usées et des déchets solides est également une priorité. La station d’épuration de Yên Xa devrait être inaugurée au troisième trimestre, tandis que d’autres projets à Viêt Hung et Nam An Khanh progressent rapidement. La ville s’efforce de réduire de moitié la pollution des principales rivières telles que Tô Lich, Lu et Set d’ici 2026.

La capitale s’efforce de mettre en œuvre efficacement le modèle d’administration locale à deux niveaux dans 126 nouvelles communes et arrondissements, en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de ses préoccupations.

Hanoï vise un revenu par habitant de 172,4 millions de dôngs et des recettes budgétaires de 505,4 billions de dôngs cette année, renforçant son rôle de moteur économique du Vietnam malgré les vents contraires mondiaux.

VNA/CVN