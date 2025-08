Près de 22 tonnes de noix de coco fraîches du Vietnam exportées vers la Chine

Les Douanes du poste-frontière international de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh, a annoncé avoir achevé les procédures de dédouanement pour près de 22 tonnes de noix de coco fraîches pelées, officiellement exportées vers la Chine via le poste-frontier de Bac Luân II.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du premier lot de noix de coco exporté par cette poste frontalier en 2025, soulignant le potentiel croissant et l’efficacité de l’exportation des produits agricoles de haute valeur du Vietnam.

Ce lot, exporté par la société par actions d’investissement Quân Minh, comprend 2 190 cartons pour un poids total de 21.900 kg. Les noix de coco proviennent de la province de Bên Tre, identifiées par le code de zone de culture VN-BTOR-0188 et le code d’emballage VN-BTPH-064, répondant pleinement aux normes d’exportation en vigueur.

Il s'agit du deuxième lot de noix de coco fraîches exporté via le poste-frontière de Bac Luân II depuis que ce dernier a officiellement ouvert ses services douaniers à ce type de produit en 2024.

Pour mémoire, le 25 octobre 2024, un premier lot de 2 430 colis, équivalant à 23,5 tonnes, expédié par la société Hai Ninh Trading and Import-Export Service Co., Ltd., avait été dédouané avec succès, marquant le début des exportations officielles de noix de coco fraîches par cette voie.

VNA/CVN