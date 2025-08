L'IPC en hause de 3,31% au cours des sept premiers mois de l’année

La hausse des prix des matériaux d'entretien du logement, de l'alimentation et des repas au restaurant a été la principale cause de la hausse de 0,11% de l'indice des prix à la consommation (IPC) en juillet 2025 par rapport au mois précédent.

En moyenne, sur les sept premiers mois de l'année, l'IPC a progressé de 3,26 % par rapport à la même période en 2024. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation, de l'énergie et des services de santé, a quant à elle augmenté de 3,18%. Ces informations ont été publiées ce mercredi 6 août à Hanoï par l’Autorité des statistiques du ministère des Finances.

Parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, 9 ont vu leurs prix augmenter par rapport au mois précédent. Le groupe "Médicaments et services sanitaires" a enregistré la plus forte hausse : +12,81%, contribuant pour 0,69 point à l’IPC. Le groupe "Logement, eau, électricité, combustibles et matériaux de construction" a progressé de 7,07%, contribuant pour 1,33 point à l’IPC. La principale raison est que le prix des loyers, des matériaux d’entretien du logement et des services de réparation a augmenté.

À l'inverse, les prix des postes et télécommunications et des transports ont légèrement baissé, respectivement de 0,38 % et 0,48%.

Les prix de l'or sur le marché intérieur fluctuent dans le même sens que les prix mondiaux. Au 31 juillet 2025, le prix mondial moyen de l'or s'établissait à 3.369 USD/once, en légère baisse de 0,02% par rapport à juin 2025. En juillet, les anticipations d'inflation aux États-Unis et en Europe n'ont guère évolué ; la politique monétaire de la Fed a maintenu le taux d'intérêt de base inchangé. De plus, la demande d'investissement en or physique sur les principaux marchés comme la Chine et l'Inde n'a pas fluctué, contribuant ainsi au maintien d'un niveau de prix stable. Sur les sept premiers mois de l'année, le prix de l'or sur le marché domestique a toutefois bondi de 39,09%.

De janvier à juillet, l'indice moyen des prix du dollar américain a aussi progressé de 3,32%. En juillet, l’inflation sous-jacente a augmenté de 0,21% par rapport à juin et de 3,3% en glissement annuel. En moyenne sur les sept mois, elle a progressé de 3,18%, inférieure à la hausse de l’IPC global (3,26%).

Cela indique que les hausses de prix dans l’alimentation, l’électricité et les services liés à la santé n’affectent pas l’inflation sous-jacente, car elles sont exclues du calcul.

