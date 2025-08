Près de 210 km d’autoroutes prêts pour la Révolution d’Août

Le ministère de la Construction prévoit de mettre en service 208 km d’autoroutes dans le cadre de six projets clés d’ici le 19 août, portant ainsi la longueur totale du réseau autoroutier du pays à 2.476 km.

Photo : VNA/CVN

Les projets devant être achevés à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) sont les suivants : Vung Ang - Bung, Van Ninh - Cam Lô, Vân Phong - Nha Trang, Quang Ngai - Hoài Nhon, Hoài Nhon - Quy Nhon et Quy Nhon - Chi Thanh. Grâce à cette étape, le pays vise à achever environ 733 km d’autoroutes d’ici la fin de l’année 2025.

Parmi ces 733 km, 11 projets relèvent de la gestion des autorités locales, tandis que 14 autres sont placés sous la supervision directe du ministère de la Construction.

Cependant, certains projets accusent encore des retards, notamment les composantes 3 et 5 du projet de ceinture périphérique n°3 de Hô Chi Minh-Ville, la composante 1 du projet Biên Hoà - Vung Tàu, ainsi que l’autoroute Tuyên Quang - Hà Giang.

Le ministère a demandé aux organes gestionnaires de suivre de près l’avancement des travaux, et d’exiger des investisseurs et entrepreneurs qu’ils mettent en place des équipes de chantier fonctionnant 24 heures sur 24. Il met l’accent sur la résolution proactive des points de blocage, l’application de solutions techniques optimales pour raccourcir les délais d’exécution, et la garantie que tous les projets soient achevés en 2025.

Le même jour, le 19 août, le ministère de la Construction lancera également les procédures de mise en chantier de trois nouveaux projets autoroutiers, totalisant 302 km de long. Il s’agira du projet Dâu Giây - Tân Phu, de la composante 3 de la ceinture périphérique n°4 de Hanoï, et de la composante 1 de l’autoroute Gia Nghia - Chon Thanh.

Afin d’assurer l’exploitation efficace des nouvelles infrastructures, le ministère collabore étroitement avec les autorités locales pour accélérer les opérations de libération des terrains, ainsi que la construction des infrastructures essentielles telles que les aires de repos, les systèmes de surveillance du trafic, les postes de péage et les stations de pesage.

VNA/CVN