Vietnam Sourcing Expo 2025 : le Vietnam cherche à percer au Brésil

Le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam, en collaboration avec ses partenaires, organisera du 4 au 6 septembre, une série d’événements phares : "Vietnam International Sourcing 2025", le Forum des exportations de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la Foire internationale du tourisme de la ville, au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC).

Photo : BCT/CVN

L'ensemble d’activités vise à renforcer les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme entre le Vietnam et ses partenaires mondiaux, notamment ceux d’Amérique latine.

Parmi les temps forts de cette série, le Vietnam Sourcing Expo 2025 s’annonce comme une plateforme stratégique où les entreprises vietnamiennes auront l’opportunité de rencontrer de grands groupes et acheteurs internationaux. Fait notable, une délégation de 20 entreprises et organisations commerciales brésiliennes a confirmé sa participation, illustrant l’intérêt croissant du Brésil - première économie d’Amérique latine - pour les capacités de production et la chaîne d’approvisionnement du Vietnam.

Selon Pham Hông Trang, première secrétaire et cheffe du Bureau commercial du Vietnam au Brésil, plusieurs entreprises brésiliennes manifestent un réel intérêt pour les secteurs clés des exportations vietnamiennes, notamment les produits agricoles, aquatiques et les aliments transformés. Parmi les acteurs majeurs attendus figurent Mar E Rio Pescados, De Marchi, American Nutrients do Brasil, Timbro Trading, Cecil Group et GreenLife Solution, tous à la recherche de partenariats durables avec les fournisseurs vietnamiens.

Mar E Rio Pescados - leader dans la distribution de produits aquatiques et alimentaires au Brésil - importe déjà du pangasius, tilapia, thon, crevettes et riz vietnamiens. L’entreprise prévoit d’élargir son portefeuille d’importation dans les mois à venir. En parallèle, la Chambre de Commerce et d’Industrie Vietnam - Brésil (BVCCI) souhaite intensifier ses importations depuis le Vietnam, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, des plastiques, du mobilier, des équipements industriels et des matériaux de construction.

Stimuler les échanges B2B

Les rencontres directes prévues lors du Vietnam Sourcing Expo 2025 sont considérées comme des leviers concrets pour stimuler les échanges B2B, la signature de contrats, les transferts technologiques et l’expansion des investissements bilatéraux. D’après Pham Hông Trang, l’événement représente également une prolongation concrète des retombées positives de la visite du Premier ministre Phạm Minh Chính au Brésil en juillet denier, au cours de laquelle les premières cargaisons de viande bovine brésilienne vers le Vietnam et de pangasius vietnamien vers le Brésil ont été officiellement lancées.

Par ailleurs, cet événement est appelé à jouer un rôle moteur dans la relance des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Mercosur, bloc régional dont le Brésil est le principal moteur. Une fois conclu, cet accord permettrait aux entreprises des deux pays de bénéficier d’avantages significatifs en matière de droits de douane, de barrières techniques et de protection des investissements, ouvrant la voie à une augmentation durable des échanges commerciaux et des flux d’investissements.

D’après les données du Bureau commercial du Vietnam au Brésil, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,33 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2025, soit une légère baisse de 5% en glissement annuel. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 1,11 milliard de dollars (-2,2%), tandis que les importations depuis le Brésil ont atteint 2,2 milliards de dollars (-6,3%). Les principaux produits exportés par le Vietnam comprennent les produits aquatiques, le caoutchouc, le textile-habillement, les chaussures et l’acier. Le Vietnam importe principalement du soja, du maïs, du blé, des aliments pour animaux et du coton, qui jouent un rôle clé dans sa sécurité alimentaire et son industrie manufacturière.

Dans un contexte mondial marqué par l’instabilité des chaînes d’approvisionnement, les tensions géopolitiques et la montée du protectionnisme commercial, la diversification des marchés à l’exportation, notamment vers des partenaires comme le Brésil, devient une orientation stratégique pour le Vietnam. Avec une population de plus de 213 millions d’habitants, une économie stable et son rôle central au sein du Mercosur, le Brésil offre non seulement un vaste débouché, mais aussi une passerelle vers l’ensemble du marché latino-américain.

De son côté, le Vietnam peut également servir de porte d’entrée aux produits brésiliens désireux de pénétrer plus profondément les marchés de l’ASEAN - une région de plus de 650 millions de consommateurs - et, au-delà, l’espace économique des 800 millions d’habitants couverts par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

VNA/CVN