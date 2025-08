Le Vietnam a attiré 24,09 milliards de dollars d’IDE en sept mois

Le montant comprend les capitaux nouvellement enregistrés, les ajustements de capital et les apports en actions. Plus précisément, 10,03 milliards de dollars ont été injectés dans 2.254 nouveaux projets, soit une hausse de 15,2% du nombre de projets, bien que le capital moyen par projet ait diminué de 11,1%. Cela traduit un afflux continu d’investisseurs, mais avec des projets de taille plus modeste.

L’industrie manufacturière reste le secteur dominant, représentant 55,9% du capital nouvellement enregistré (5,61 milliards de dollars), suivie de l’immobilier avec 23,5% (2,36 milliards de dollars).

Singapour est arrivé en tête parmi les 74 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 2,84 milliards de dollars, soit 28,3 % du capital nouvellement injecté. La Chine suit avec 2,27 milliards de dollars, puis la Suède (1 milliard de dollars). Des partenaires traditionnels comme le Japon, Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine) continuent également de soutenir le marché vietnamien.

Le capital ajusté a connu une hausse spectaculaire de 95,3%, atteignant 9,99 milliards de dollars répartis sur 920 projets existants. Ce bond reflète la volonté des entreprises étrangères d’élargir leurs activités et d’actualiser leurs technologies au Vietnam.

Au total, l’industrie manufacturière a capté 12,12 milliards de dollars (60,6% du total), et l’immobilier 4,95 milliards (24,7%).

Les apports en capital et achats d’actions ont bondi de 61 %, atteignant 4,07 milliards de dollars via 1 982 transactions, concentrés dans la fabrication (39,3 %) et les services scientifiques et technologiques (20,3%), démontrant l’intérêt croissant pour les secteurs à forte valeur ajoutée.

Le Vietnam a décaissé 13,6 milliards de dollars d’IDE, en hausse de 8,4%, un record sur cinq ans pour cette période.

Les entreprises vietnamiennes se mondialisent également, les investissements étrangers ayant bondi de plus de 200% pour atteindre 398,9 millions de dollars. Le total des investissements étrangers, y compris les capitaux nouvellement enregistrés et ajustés, a atteint 528,5 millions de dollars, soit une multiplication par 3,5 sur un an.

La production d'électricité et de gaz a dominé (21%), le transport et l'entreposage (20,6%), ainsi que le commerce de gros et de détail (14,8%). Le Laos a été le principal bénéficiaire des investissements vietnamiens, avec 150,3 millions de dollars (28,4%), suivi des Philippines et de l'Indonésie.

VNA/CVN