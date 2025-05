Agriculture - sylviculture - aquaculture

Un excédent commercial de 5,18 milliards de dollars en quatre mois

Le secteur agricole, sylvicoles et aquatiques a enregistré un excédent commercial de 5,18 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025, soit une baisse de 4,1% en glissement annuel, a annoncé Trân Gia Long, directeur adjoint du Département de la planification et des finances du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le 5 mai.