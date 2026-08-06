Félicitations à la nouvelle présidente de l'Assemblée populaire nationale d’Algérie

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|Khalida Boufedeche, présidente de l'Assemblée populaire nationale (Chambre basse) du Parlement algérien.
|Photo : APS.DZ/CVN
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a adressé, jeudi 6 août, ses félicitations à Khalida Boufedeche pour son élection à la présidence de l'Assemblée populaire nationale (Chambre basse) du Parlement algérien.
VNA/CVN