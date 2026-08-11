Entrevue entre la gouverneure générale d’Australie et le dirigeant vietnamien Tô Lâm

Sur invitation de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, effectue une visite d’État en Australie du 9 au 12 août 2026.

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Le matin du 11 août, après une cérémonie d’accueil solennelle organisée à Government House, à Canberra, selon le protocole le plus élevé réservé aux chefs d’État, le dirigeant vietnamien s’est entretenu avec la gouverneure générale Sam Mostyn.

Photo : VNA/CVN

Cette dernière a affirmé que les relations entre les deux pays connaissent un développement vigoureux, fondé sur une solide confiance politique mutuelle. Elle s’est dite convaincue que cette visite permettra d’enregistrer de nouveaux acquis et donnera un nouvel élan à l’approfondissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase.

Félicitant l’Australie pour ses réalisations, notamment en matière de cohésion sociale, d’égalité des genres et de développement durable, le dirigeant Tô Lâm a estimé que le développement stable du pays favoriserait non seulement la prospérité du peuple australien et les relations Vietnam - Australie, mais contribuerait également à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde.

Abordant les relations bilatérales, Tô Lâm s’est réjoui des avancées vigoureuses enregistrées dans les relations Vietnam - Australie après plus de 50 ans de relations diplomatiques, ainsi que de la mise en œuvre du Partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a souligné que l’Australie était un ami et un partenaire de confiance du Vietnam, partageant avec lui de nombreux intérêts stratégiques communs. Le Vietnam apprécie grandement l’accompagnement et le soutien de l’Australie dans son processus de développement national et souhaite approfondir les relations bilatérales pour les rendre toujours plus substantielles et efficaces.

Partageant avec la gouverneure générale les grandes lignes de la situation socio-économique du Vietnam et les réalisations obtenues après plus de 40 ans de Renouveau (Dôi Moi), le secrétaire général et président Tô Lâm a évoqué les résultats à portée historique des récents événements politiques majeurs du pays. Il a notamment souligné que le 3e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat avait établi un nouveau modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, les ressources humaines hautement qualifiées et une gouvernance moderne, associé à la croissance verte, au développement durable et à une intégration internationale approfondie. Ce modèle traduit la détermination du Vietnam à réaliser une percée et son aspiration à atteindre les deux objectifs du centenaire, en devenant un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Face aux mutations profondes du contexte mondial, Tô Lâm a souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération bilatérale. Il a émis le souhait que cette visite contribue à porter la coopération bilatérale à un nouveau niveau, à la hauteur des exigences croissantes du développement des deux pays.

De son côté, Sam Mostyn s’est dite impressionnée par le dynamisme du Vietnam, notant les similitudes de vision en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation, de l'éducation et des ressources humaines qualifiées les moteurs du développement. Elle a affirmé que l’Australie souhaitait devenir un partenaire fiable du Vietnam et était prête à l’accompagner et à le soutenir dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Concernant les orientations de coopération, Tô Lâm a proposé aux deux pays de continuer à consolider la confiance politique à travers les échanges de haut niveau et les différents canaux de coopération, d’élargir la coopération en matière de défense et de sécurité, et de promouvoir le commerce et l’investissement, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars et d’accroître fortement les investissements réciproques. Le Vietnam souhaite attirer davantage de capitaux de qualité provenant des entreprises et fonds d’investissement australiens dans le cadre de la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040, et demande au gouvernement australien de continuer à faciliter l’expansion des activités des entreprises vietnamiennes en Australie.

Tô Lâm a proposé à l’Australie de continuer à soutenir le Vietnam dans le renforcement de la gouvernance publique, la réforme administrative et la transformation numérique du secteur public, ainsi que d’élargir les programmes de bourses, les partenariats entre universités et instituts de recherche et la formation professionnelle, afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre des nouvelles industries.

Le dirigeant vietnamien a également appelé à intensifier les échanges culturels, le tourisme et les liens entre les peuples, saluant la politique multiculturelle de l’Australie. Il a émis le souhait que l’Australie continue de favoriser la communauté vietnamienne, véritable pont d’amitié entre les deux pays.

La gouverneure générale a salué les contributions croissantes de la communauté vietnamienne et le rôle des étudiants, intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens dans le renforcement des liens bilatéraux. Elle a affirmé que l’Australie continuerait à créer des conditions favorables pour permettre à cette communauté de préserver son identité culturelle et de contribuer à la diversité et à la prospérité de la société australienne.

Les deux dirigeants ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance du dialogue et du respect du droit international pour une région Indo-Pacifique pacifique, stable, inclusive et durable. À cette occasion, Tô Lâm a invité Sam Mostyn à se rendre au Vietnam, invitation qu’elle a acceptée avec plaisir.

VNA/CVN