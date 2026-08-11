Le dirigeant Tô Lâm s’entretient avec le PM australien Anthony Albanese

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu le 11 août au matin (heure locale) avec le Premier ministre australien Anthony Albanese au Parlement d'Australie.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le Premier ministre Anthony Albanese a chaleureusement accueilli le dirigeant vietnamien et la délégation vietnamienne de haut rang, soulignant l’importance de cette visite dans le contexte du développement vigoureux des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au niveau de Partenariat stratégique global en mars 2024. Il a estimé que, dans un monde de plus en plus incertain, il était essentiel que les deux pays renforcent leur coopération dans différents domaines.

Le Premier ministre australien a également partagé ses impressions sur le Vietnam et son peuple et exprimé son admiration pour les réalisations remarquables du Vietnam, notamment dans le domaine socio-économique. Il a hautement apprécié le discours liminaire prononcé par Tô Lâm lors du 23e Dialogue de Shangri-La, en mai dernier à Singapour, estimant qu’il reflétait la vision du Vietnam sur la région et soulignait que la paix et la stabilité constituaient des valeurs communes aux pays, dont le Vietnam et l’Australie.

Le dirigeant Tô Lâm a transmis les salutations du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung à Anthony Albanese et remercié le gouvernement et le peuple australiens pour leur accueil chaleureux. Il a félicité l’Australie pour ses réalisations socio-économiques et affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au rôle et au statut de l’Australie ainsi qu’au Partenariat stratégique global, étroit et fondé sur la confiance entre les deux pays. Il a souligné que l’Australie était un ami et un partenaire fiable du Vietnam et exprimé le souhait de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement vigoureux des relations Vietnam - Australie après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, marqué par une confiance politique solide et une compréhension mutuelle croissante. Ils ont salué la mise en œuvre active et efficace du Programme d’action pour le Partenariat stratégique global pour 2024-2027, les six domaines piliers ayant enregistré des avancées importantes.

La coopération en matière de défense et de sécurité s’est approfondie, tandis que les échanges commerciaux bilatéraux ont doublé en cinq ans, dépassant 14 milliards de dollars en 2025. La coopération dans l’éducation et la formation, le développement, la science et la technologie, l’innovation et les échanges entre les peuples s’est également développée.

Les deux dirigeants sont convenus de consolider les fondements politiques en renforçant les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, et d’approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la lutte contre la criminalité transnationale et de la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels.

Sur le plan économique, commercial et de l’investissement, elles ont souligné la nécessité de tirer pleinement parti de la complémentarité des deux économies et des accords de libre-échange auxquels elles participent, tout en levant les obstacles et en facilitant les activités des entreprises.

Elles visent à porter les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars et à renforcer les chaînes d’approvisionnement, les investissements de qualité ainsi que la coopération dans l’économie verte, l’économie numérique, les nouvelles énergies et les industries d’avenir.

Les deux dirigeants ont convenu de faire de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux moteurs des relations bilatérales, en élargissant la coopération dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les biotechnologies, les sciences biomédicales, les études marines, les minerais critiques et l’hydrogène vert.

Ils ont également souligné l’importance de la coopération en matière de transition verte, de développement durable et d’adaptation au changement climatique, en vue d’atteindre les objectifs de zéro émission nette.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont en outre convenu de renforcer les liens entre universités, instituts de recherche et établissements de formation professionnelle afin de développer le partage des connaissances et de l’expérience et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Tô Lâm a proposé à l’Australie de continuer à faciliter les études, le travail et l’acquisition d’expérience des étudiants vietnamiens en Australie et de soutenir le développement de la communauté vietnamienne dans le pays.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, notamment à l’ONU, à l’ASEAN et dans les mécanismes dirigés par l’ASEAN, de promouvoir le dialogue, la confiance et le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que la sécurité et la liberté de navigation et de survol. Elles ont réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l’issue de l’entretien, Tô Lâm et Anthony Albanese ont assisté à la signature et à l’échange de plusieurs documents de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’économie numérique, de l’éducation et de la formation, etc. Les deux parties ont demandé à leurs ministères et organismes de traduire rapidement ces accords en programmes et projets concrets.

Les deux dirigeants se sont dits convaincus que la confiance politique, les intérêts de plus en plus étroitement liés et les nouveaux moteurs de coopération permettront aux relations Vietnam - Australie d’entrer dans une nouvelle phase de développement plus approfondi, au bénéfice des peuples et des entreprises des deux pays et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région Indo-Pacifique et dans le monde.

VNA/CVN