Tô Lâm appelle à approfondir la coopération parlementaire Vietnam - Australie

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 11 août au siège du Parlement australien, à Canberra, la présidente du Sénat, Sue Lines, et le président de la Chambre des représentants, Milton Dick.

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Les dirigeants du Parlement australien ont affirmé que cette visite contribuerait à renforcer le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la coopération parlementaire et les échanges entre les peuples. Ils ont salué les réalisations du Vietnam et se sont dits impressionnés par le dynamisme de sa jeunesse, dont l’aspiration au progrès reflète celle du pays à devenir une nation forte.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a transmis les salutations du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, aux dirigeants du Parlement australien. Il a salué le rôle du Sénat et de la Chambre des représentants dans l’élaboration de politiques importantes dans les domaines de l’économie, de la transition énergétique, des industries d’avenir, de la défense, de la sécurité et de la protection sociale.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les relations bilatérales se développaient sur la base d’une confiance mutuelle et d’une vision partagée en faveur d’une région pacifique et stable. Dans un contexte international marqué par l’instabilité, le renforcement de ce partenariat est essentiel aux intérêts des deux peuples et à la prospérité de la région. Il a proposé que les organes législatifs continuent de jouer leur rôle de passerelle en intensifiant les échanges entre les commissions parlementaires, les groupes parlementaires d’amitié ainsi qu’entre les femmes et les jeunes parlementaires, afin de partager leurs expériences législatives et de concrétiser les accords de haut niveau.

Tô Lâm a indiqué que le Vietnam adoptait un nouveau modèle de développement fondé sur la productivité, l’innovation, la transformation numérique et les ressources humaines de haute qualité. Il a souhaité que le Parlement australien accompagne le Vietnam dans l’amélioration des institutions, la réforme administrative et la mise en place d’un cadre juridique favorable aux nouveaux moteurs de croissance. Les deux parties sont convenues de faire de l’éducation un pilier stratégique de leur coopération, en renforçant les liens entre établissements d’enseignement supérieur et la reconnaissance mutuelle des diplômes.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants australiens ont remercié le Vietnam d’avoir facilité l’expansion de l’Université RMIT. Ils ont également souligné la nécessité de tirer parti de l’intelligence artificielle et des technologies numériques dans les activités parlementaires afin d’améliorer l’efficacité du travail législatif et de la gouvernance.

Constatant une convergence de priorités en matière de croissance durable et de transition verte, les deux parties ont réaffirmé le rôle important des parlements dans l’approfondissement du partenariat bilatéral. Les dirigeants australiens ont salué les propositions de Tô Lâm concernant la diplomatie parlementaire et se sont déclarés prêts à favoriser les échanges entre les institutions législatives des deux pays.

Soulignant que la communauté vietnamienne de quelque 350.000 personnes en Australie, ainsi que les 170.000 anciens étudiants et 35.000 étudiants vietnamiens actuellement en Australie, constituent un trait d’union important entre les deux pays, Tô Lâm a demandé au Parlement et au gouvernement australiens de faciliter l’octroi de visas aux citoyens vietnamiens. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à fournir une main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs où l’Australie en avait besoin, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de 2032.

Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement au sein de forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), tout en plaidant en faveur du multilatéralisme et du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

VNA/CVN