Les députés débattent de la création d’un cadre institutionnel pour le développement urbain

L’Assemblée nationale de la XVI e législature a tenu mardi 11 août une séance plénière pour examiner le projet de loi sur le développement urbain, dans le cadre de sa première session irrégulière en cours.

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L’élaboration et la promulgation de cette loi sont jugées nécessaires pour institutionnaliser les politiques et orientations du Parti, notamment la résolution n°09-NQ/TW du Politburo, datée du 19 mai 2026, sur le développement de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le projet de loi vise également à mettre en place un cadre institutionnel stable, cohérent et pérenne pour Hô Chi Minh-Ville, ainsi que pour d’autres villes et zones économiques spéciales, renforçant ainsi leur rôle et leur position en tant que pôles de croissance, noyaux et centres de développement pour le pays, les régions et les localités. Il devrait par ailleurs contribuer à atteindre l’objectif national d’une croissance économique annuelle à deux chiffres.

Parallèlement, ce texte cherche à promouvoir davantage la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux autorités locales, tout en encourageant leur proactivité et leur créativité en matière de développement institutionnel ainsi que dans la mobilisation, la gestion et l’utilisation efficace des ressources de développement.

Le projet de loi s’appliquera à Hô Chi Minh-Ville, aux villes reconnues comme zones urbaines de catégorie spéciale et aux unités administratives reconnues comme zones économiques spéciales. Les villes n’ayant pas encore obtenu le statut de zone urbaine de catégorie spéciale pourront bénéficier de certains mécanismes et politiques. Le texte définit des mécanismes et des politiques adaptés à chaque groupe, sous réserve de conditions et d’exigences spécifiques.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale débattra d’un projet de résolution relatif à la prévention de la criminalité et à l’application de la loi, aux activités du Parquet populaire et des tribunaux populaires, ainsi qu’à l’exécution des jugements ; ce texte est destiné à remplacer la résolution n°96/2019/QH14.

Après avoir pris connaissance de la proposition d’approbation de l’accord concernant le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, ainsi que du rapport d’explication et du rapport de vérification y afférents, les députés devraient tenir des débats en groupe sur ce sujet.

VNA/CVN