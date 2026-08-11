Le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre Anthony Albanese rencontrent la presse

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont rencontré la presse à la mi-journée du 11 août (heure locale) à Canberra, immédiatement après leur entretien.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

S’exprimant lors de cette rencontre, le Premier ministre Anthony Albanese s’est félicité d’accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut rang en visite d’État en Australie. Il a affirmé que le Vietnam était l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région et que ses réalisations créaient de nouvelles opportunités pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Le Premier ministre Anthony Albanese a indiqué qu’il s’était entretenu avec Tô Lâm et qu’ils étaient convenus de renforcer la coopération et d’approfondir davantage le Partenariat stratégique global entre les deux pays, ainsi que de renforcer la résilience, l’adaptation et la reprise économiques des deux pays. Ils sont également convenus d’intensifier la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et frontalière, de l’économie numérique, de l’agriculture, de l’énergie, des industries extractives, de la science, de la technologie et de l’innovation.

Le chef du gouvernement australien a souligné que les deux parties disposaient de nombreuses possibilités d’accroître la valeur des échanges commerciaux et de renforcer leurs liens économiques. Il a désigné l’éducation comme un pilier fondamental et noté que les nouvelles liaisons aériennes favoriseraient le commerce ainsi que le rapprochement entre les deux peuples.

Anthony Albanese s’est dit convaincu que les relations bilatérales continueraient à se développer vigoureusement et a souhaité renforcer la coopération afin de concrétiser les opportunités offertes par cette relation au bénéfice des populations des deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a hautement apprécié les politiques et initiatives de l’Australie visant à renforcer ses liens avec l’Asie du Sud-Est. Il a indiqué que son entretien avec Anthony Albanese avait permis d’échanger sur les grandes orientations visant à approfondir les relations bilatérales.

Les deux pays renforceront leur coopération dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies numériques, la cybersécurité, les technologies vertes et les technologies émergentes, tout en soutenant le renforcement des capacités pour une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales et en développant la coopération dans l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples.

Concernant les questions régionales et internationales, Tô Lâm a indiqué que les deux parties étaient convenues de renforcer le dialogue et la confiance, de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation maritime et aérienne et de régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international. Le Vietnam a adopté une résolution définissant les fondements pour construire et développer une nation maritime forte. Il accorde une grande importance à la coopération avec une puissance maritime comme l’Australie et souhaite développer cette coopération.

Le Vietnam et l’Australie renforceront leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, coordonneront leurs positions sur les questions d’intérêt commun et encourageront l’Australie à renforcer ses liens avec l’ASEAN, à consolider le rôle central de l’ASEAN et à soutenir les pays de la sous-région du Mékong dans la construction d’une économie verte et le développement durable.

Le dirigeant vietnamien a souligné que la signature de nombreux documents de coopération lors de cette visite témoignait d’une détermination commune. Il s’est dit convaincu que les relations bilatérales connaîtraient un essor vigoureux, répondant aux intérêts des deux peuples et contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN