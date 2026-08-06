Le Vietnam et la Thaïlande célèbrent 50 ans de relations diplomatiques

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|Les Premiers ministres vietnamien Lê Minh Hung (droite) et thaïlandais Anutin Charnvirakul.
|Photo : VNA/CVN
À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 6 août 2026), les Premiers ministres vietnamien Lê Minh Hung et thaïlandais Anutin Charnvirakul, ont échangé des lettres de félicitations, réaffirmant l'importance du partenariat bilatéral.
VNA/CVN