Le Vietnam et la Thaïlande célèbrent 50 ans de relations diplomatiques

Les Premiers ministres vietnamien Lê Minh Hung et thaïlandais Anutin Charnvirakul, ont échangé des lettres de félicitations, réaffirmant l'importance du partenariat bilatéral.

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Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 6 août 2026), les Premiers ministres vietnamien Lê Minh Hung et thaïlandais Anutin Charnvirakul, ont échangé des lettres de félicitations, réaffirmant l'importance du partenariat bilatéral.

VNA/CVN