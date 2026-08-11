Le dirigeant Tô Lâm en Nouvelle-Zélande pour donner un nouvel élan au partenariat stratégique global

À la suite de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, effectuera, du 12 au 14 août, une visite d’État en Nouvelle-Zélande, à l’invitation de la gouverneure générale Cindy Kiro.

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La visite intervient alors que les relations entre les deux pays connaissent un développement positif et stable, fondé sur une confiance politique élevée et une confiance stratégique de plus en plus renforcée.

Il s’agit de la première visite d’État d’un secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam en Nouvelle-Zélande. Elle témoigne de l’importance accordée par le Vietnam à la Nouvelle-Zélande en tant que partenaire clé dans la région, tout en affirmant son intérêt pour le Pacifique Sud.

Photo : VNA/CVN

Confiance politique solide et coopération multilatérale renforcée

Les deux nations ont établi leurs relations diplomatiques le 19 juin 1975. Au cours des cinq dernières décennies, elles ont œuvré à la construction d’un partenariat durable. Leurs relations ont été portées au niveau de partenariat global en septembre 2009, puis à celui de partenariat stratégique en juillet 2020. En février 2025, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, les deux pays ont décidé d’établir un partenariat stratégique global.

Pour concrétiser ce partenariat stratégique global, les deux pays mettent en œuvre un programme d’action pour la période 2025-2030, avec notamment pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 3 milliards de dollars. Les contacts de haut niveau et les échanges de délégations sont régulièrement maintenus.

Plusieurs mécanismes de coopération bilatérale sont également déployés, notamment la réunion des ministres des Affaires étrangères, les consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le dialogue maritime Vietnam - Nouvelle-Zélande, la Commission mixte sur l’économie et le commerce, le Dialogue de haut niveau sur l’agriculture ainsi que le Dialogue sur les politiques de défense.

Sur le plan international, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande collaborent étroitement au sein d'organisations et de forums multilatéraux tels que l'Organisation des Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, le Sommet Asie-Europe et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux parties participent également à des accords de libre-échange d’envergure, notamment le Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

En tant que coordonnateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam a contribué à l’élévation des relations entre les deux parties au rang de partenariat stratégique global.

Objectif de trois milliards de dollars d'échanges commerciaux

Le domaine économique représente un axe majeur de la coopération bilatérale. Le Vietnam figure au 14e rang des partenaires commerciaux de la Nouvelle-Zélande. La valeur d'échanges commerciales bilatérales s'est élevé à 1,3 milliard de dollars en 2023 et 2024, avant d'atteindre environ 2 milliards de dollars en 2025. Les deux parties s'emploient à porter ce chiffre à 3 milliards de dollars en 2026 grâce à l'ouverture des marchés agricoles, à la réduction des obstacles techniques et à l’exploitation des avantages apportés par des accords commerciaux.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, la complémentarité des deux économies offre de vastes perspectives. Le Vietnam dispose d’un marché important et d’une capacité de production en croissance, tandis que la Nouvelle-Zélande possède des technologies avancées dans la conservation agricole, la gestion des chaînes de valeur agricoles et l’agriculture à faibles émissions.

Les deux parties élargissent ainsi leur coopération dans l’agriculture intelligente, l’adaptation au changement climatique et le marché du carbone, en lien avec les objectifs de croissance verte du Vietnam. Les projets soutenus par la Nouvelle-Zélande dans le delta du Mékong ont contribué à augmenter les revenus des agriculteurs et à réduire de 50% les émissions liées à la riziculture.

En matière d’aide publique au développement, la Nouvelle-Zélande figure par ailleurs parmi les principaux partenaires de développement et bailleurs de fonds au Vietnam via des programmes de transfert de connaissances, de formation de cadres, de développement des infrastructures de transport, de lutte contre le changement climatique et de gestion des catastrophes...

Sur le plan de la défense et de la sécurité, les deux pays collaborent dans les opérations de maintien de la paix, la sécurité maritime, le déminage et la lutte contre la criminalité transnationale.

Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a souligné que les deux pays disposaient encore d’une importante marge de coopération dans des domaines tels que la sécurité maritime, la lutte contre la criminalité organisée transnationale, la réponse aux cybermenaces, l’IA et les technologies numériques, le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles ainsi que le développement d’une agriculture intelligente adaptée au changement climatique.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a évoqué l’importance d’améliorer les liaisons aériennes entre les deux pays, notamment par l’ouverture de vols directs ou de liaisons plus pratiques. Selon lui, une meilleure connectivité aérienne pourrait favoriser les échanges entre les peuples et stimuler la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et du tourisme.

Une impulsion renouvelée pour le partenariat stratégique global

La visite d'État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, constitue un événement marquant. Il s'agit de la première visite effectuée par un dirigeant vietnamien occupant ces fonctions depuis la mise en place du Partenariat stratégique global en février 2025.

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, conformément aux orientations définies lors du XIVe Congrès national du Parti. Il confirme la volonté du Vietnam de consolider ses liens avec la Nouvelle-Zélande et de rendre son partenariat stratégique global plus substantiel et plus efficace dans la nouvelle phase.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, la visite du leader Tô Lâm intervient alors que le Vietnam entame une nouvelle phase de développement, avec des priorités telles que le développement de ressources humaines de haute qualité, une agriculture à forte valeur ajoutée et la croissance verte - des domaines dans lesquels la Nouvelle-Zélande possède une solide expertise et jouit d’une reconnaissance internationale.

Les deux parties prévoient donc de promouvoir une coopération concrète dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, du commerce et du développement durable, tout en cherchant à traduire les engagements politiques en avantages pratiques, en programmes et en projets répondant aux objectifs de développement des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité, au développement durable et à la résilience dans la région.

Il a insisté sur le fait que le succès de la visite ne devait pas se mesurer au nombre de documents signés, mais à la rapidité avec laquelle les engagements pourraient se traduire par des projets concrets, des connaissances et des ressources humaines de qualité pour le Vietnam.

S’appuyant sur plus d’un demi-siècle de confiance mutuelle et sur le cadre du partenariat stratégique global, cette visite devrait insuffler une nouvelle dynamique au renforcement des liens bilatéraux, apporter des avantages concrets aux populations et aux entreprises des deux pays, et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

VNA/CVN