Félicitations du Vietnam pour les 50 ans de relations diplomatiques avec les Philippines

À l’occasion du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2026), les hauts dirigeants vietnamiens ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues philippins, réaffirmant l’importance du partenariat entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion des 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung ont adressé leurs messages de félicitations au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a également adressé des messages de félicitations au président de la Chambre des représentants des Philippines, Faustino G. Dy III, ainsi qu'au président du Sénat, Sherwin T. Gatchalian.

De son côté, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, a envoyé un message de félicitations au secrétaire général du Parti fédéral des Philippines, Rodolfo T. Albano III.

À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de félicitations à son homologue philippine, Maria Theresa Lazaro.

Le 12 juillet 1976, le Vietnam et les Philippines ont noué des relations diplomatiques. Cinquante ans plus tard, celles-ci se sont progressivement consolidées et diversifiées dans de nombreux domaines. Leur élévation au rang de Partenariat stratégique renforcé, en juin 2026, marque un tournant majeur et jette les bases d'une coopération plus étroite, plus globale et tournée vers l'avenir.

VNA/CVN