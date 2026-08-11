Le dirigeant Tô Lâm assiste à la remise de documents de coopération Vietnam - Australie

Le 11 août à midi (heure locale), à Canberra, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont procédé à l’échange de trois déclarations conjointes et assisté à la remise de sept documents de coopération entre le Vietnam et l’Australie.

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Les trois déclarations conjointes portent sur l’approfondissement du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie, le renforcement de la résilience, de l’adaptation et de la reprise économiques des deux pays, ainsi que le renforcement de la connectivité dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation entre le Vietnam et l’Australie.

Photo : VNA/CVN

Les sept documents de coopération comprennent un mémorandum d’entente entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts sur la coopération dans l’agriculture et le développement rural durable ; un mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’application de la loi en mer entre la Garde-côte du Vietnam et la Force frontalière australienne ; et un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération et l’assistance mutuelle dans le domaine de la protection des frontières entre le Commandement des Gardes-frontières du ministère vietnamien de la Défense et la Force frontalière australienne.

Ils comprennent également un mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’enseignement professionnel entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère de l’Emploi et des Relations de travail ; un mémorandum d’entente entre les gouvernements vietnamien et australien sur la coopération dans le domaine de l’économie numérique ; un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la santé entre le ministère vietnamien de la Santé et celui australien de la Santé, du Vieillissement et du Handicap ; et un protocole modifiant et complétant l’Accord entre les gouvernements australien et vietnamien relatif au transport aérien.

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de la délégation vietnamienne de haut rang en Australie, du 9 au 12 août 2026, les deux parties ont adopté trois déclarations conjointes et signé 13 documents de coopération.

Cette visite vise à continuer de consolider et d’élever la confiance politique au plus haut niveau, à donner un nouvel élan à la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique global et à définir les priorités de coopération pour la période à venir.

Elle offre également aux dirigeants des deux pays l’occasion d’échanger largement sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et de renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, réaffirmant ainsi leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN