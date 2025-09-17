Le Vietnam renforce son expertise sur les règles d’origine internationales

La Mission permanente du Vietnam auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève en collaboration avec l'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a organisé le 16 septembre un séminaire afin de mettre à jour les expériences internationales et les pratiques de règlement des litiges liés aux règles d'origine pour les fonctionnaires des administrations publiques, notamment du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Finances, des organismes émetteurs de certificats d'origine, ainsi que des Services provinciaux et municipaux de l'industrie et du commerce.

Des experts d'organisations internationales de renom telles que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le Centre consultatif sur la législation de l'OMC (ACWL), le cabinet d'avocats Akin Gump, l'Organisation internationale du café (OIC) et la Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine (SACCI) y ont pris la parole.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam et des autres organisations internationales à Genève, a souligné que ce séminaire reflétait l'engagement actif du pays à renforcer sa capacité à mettre en œuvre efficacement les règles d'origine, notamment face aux défis actuels du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement.

De son côté, Trinh Thi Thu Hiên, directrice adjointe de l'Agence du commerce extérieur, a insisté sur le rôle clé des règles d'origine dans le commerce international et sur la nécessité d'améliorer la formation technique du personnel chargé de leur mise en œuvre. Elle a rappelé que depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007, le Vietnam a élaboré un cadre juridique conforme aux normes internationales. De plus, début 2025, le pays a notifié à l'OMC la mise à jour de ses règles d'origine non préférentielles, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la transparence et de la coopération internationale.

Suite aux échanges d'experts internationaux, les responsables vietnamiens ont discuté des mécanismes de coopération internationale et de résolution des difficultés concrètes liées à la délivrance des certificats d'origine. Les réponses des experts ont contribué à renforcer les connaissances, les compétences et la confiance des participants, garantissant ainsi une plus grande transparence et une plus grande équité dans l'application des règles d'origine et soutenant l'intégration commerciale et économique du Vietnam.

