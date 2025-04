Le ministère de l'Industrie et du Commerce exige une gestion stricte des matériaux de production

Pour prévenir la fraude à l'origine, le ministère de l'Industrie et du Commerce vient de publier le document N°2515 sur le renforcement de la gestion des matières premières importées au service de la production de biens pour l'exportation.

Selon le document envoyé aux associations des industries d’exportation et aux entreprises exportatrices, la situation actuelle du commerce international évolue rapidement et de manière imprévisible dans le contexte de l'application par les États-Unis de politiques tarifaires à de nombreux pays du monde, dont le Vietnam.

Afin de s'adapter de manière proactive à la nouvelle situation, pour les intérêts harmonieux du Vietnam avec ses partenaires sans affecter les activités de production et d'exportation des entreprises vietnamiennes, le ministère de l'Industrie et du Commerce demande aux associations des industries d’exportation et aux entreprises de production et d'exportation de prêter attention à un certain nombre de contenus.

Pour les associations des industries d'exportation, il faut coordonner étroitement avec les agences de gestion de l'État pour fournir rapidement des informations sur les mécanismes, les politiques et les mouvements du marché du commerce international afin de recommander et de guider les entreprises membres pour élaborer des plans de production et d'exportation.

L’association est un point focal pour aider les entreprises membres à élargir et à diversifier leurs sources d’intrants au service de la production de biens d’exportation, limitant ainsi la dépendance à un seul marché de matières premières importées.

L’association doit recommander aux entreprises membres de veiller à garantir l’origine des matières premières utilisées pour la production, de répondre aux exigences des pays importateurs en matière de sécurité sanitaire des aliments, de traçabilité et d’éviter la fraude sur l’origine des marchandises.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce exige également des entreprises exportatrices qu'elles élaborent de manière proactive des plans pour s'adapter à la nouvelle situation du commerce international en recherchant des clients et des partenaires sur les marchés d'importation offrant un grand potentiel d'exploitation et de développement. En outre, les entreprises doivent tenir compte de la source des matières premières pour produire des biens d’exportation, garantir les exigences des importateurs, la traçabilité des produits et l’origine des biens exportés.

Selon l'Office général des statistiques, du ministère des Finances, le chiffre d'affaires à l'import-export de marchandises au cours des trois premiers mois de 2025 a atteint 202,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,7% sur un an.

