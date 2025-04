Renforcement du contrôle de l’origine pour préserver la crédibilité des exportations

Le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) vient de publier la Directive 09/CT-BCT sur le renforcement de la gestion de l'État en matière d’inspection de l'origine des marchandises - une mesure opportune visant à préserver la crédibilité des produits vietnamiens, dans un contexte de durcissement des normes internationales de traçabilité.

À mesure que les enquêtes en matière de défense commerciale se multiplient, le contrôle de l’origine devient crucial. Au premier trimestre 2025, trois enquêtes anti-évasion fiscale ont été engagées par les États-Unis et l’Union européenne, concernant notamment les produits en bois, en acier et les chaussures. Dans ces cas, toutes les entreprises partagent un point commun : l'absence de documents de traçabilité répondant aux exigences de transparence.

Pour y faire face, le MIC a demandé la modernisation de la plateforme eCoSys (système électronique de délivrance des certificats d’origine), en y intégrant des mécanismes d’alerte en cas d’activités suspectes, un meilleur contrôle de la fréquence d’émission et le renforcement de l’authentification des données. Il s’agit d’une avancée clé dans la numérisation de la gestion de l’origine, tout en assurant la fluidité des chaînes d’approvisionnement légales.

Toutes les associations industrielles s’accordent à dire que la transparence de l’origine est désormais un impératif si le Vietnam souhaite conserver sa place sur les marchés développés. Certaines entreprises, comme Hoa Phat Dung Quat, l’ont bien compris : grâce à la traçabilité complète de leur acier, elles ont pu prouver l’origine nationale et bénéficier d’une exonération des droits de douane de l’UE.

Dans un pays partie prenante de plus de 15 accords de libre-échange (ALE), la transparence de l’origine n’est plus une option, mais une condition pour accéder aux avantages tarifaires et éviter les barrières commerciales.

L’origine d’un secteur peut définir son avenir : les décisions prises aujourd’hui façonneront la compétitivité de demain. Le traçage proactif est la clé d’une croissance durable à l’échelle mondiale.

