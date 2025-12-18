Le Vietnam accélère ses exportations malgré le durcissement des politiques commerciales

Le Vietnam enregistre une croissance à deux chiffres de ses exportations au cours des 11 premiers mois de l’année, et ce malgré la menace persistante de barrières douanières.

Selon un récent rapport de la banque HSBC, l’impact des droits de douane réciproques sur l’économie vietnamienne s’est révélé nettement moins sévère que prévu. Les indicateurs macroéconomiques et les flux d’investissements directs étrangers (IDE) ont largement dépassé les anticipations initiales. Sur la période, la croissance moyenne des exportations a atteint 28%, tirée notamment par une hausse de plus de 30% des expéditions vers les États-Unis.

Cette performance s’explique en partie par une accélération stratégique des commandes au deuxième trimestre, les entreprises cherchant à anticiper l’entrée en vigueur de nouvelles taxes.

Les données de l’Office national des statistiques confirment cette dynamique. À fin novembre, le volume total des échanges commerciaux du pays est estimé à près de 840 milliards de dollars, en hausse de 17,2% en glissement annuel, dont plus de 430 milliards de dollars d’exportations (+16,1%).

Le marché américain demeure la locomotive de cette croissance, absorbant plus de 138,6 milliards de dollars de marchandises vietnamiennes. Toutefois, la structure des exportations a profondément évolué au profit des produits de haute technologie. Alors que, il y a une décennie, l’industrie légère, textile-habillement, chaussures et jouets, dominait les ventes vers les États-Unis, les produits électroniques constituent désormais le premier poste d’exportation, avec une valeur avoisinant 50 milliards de dollars, dépassant largement les secteurs traditionnels.

Cette évolution illustre la montée en gamme du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale, favorisée notamment par les investissements précoces de groupes internationaux tels que Samsung, présent dans le pays depuis 2007.

Ce tableau met toutefois en lumière un déséquilibre structurel persistant. La performance à l’exportation repose principalement sur le secteur à capitaux étrangers, qui affiche une croissance de 23,1% et représente 76,2% du chiffre d’affaires exporté, soit 327,73 milliards de dollars. À l’inverse, le secteur économique national enregistre un recul de 1,7%, soulignant les fragilités de la base productive domestique.

Malgré ces résultats encourageants, les perspectives pour 2026 demeurent incertaines, en raison de la montée du protectionnisme, du durcissement des exigences environnementales dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et de la reprise encore hésitante de l’économie mondiale, sans exclure un impact plus marqué des droits de douane réciproques.

Dans ce contexte, les experts appellent les entreprises vietnamiennes à diversifier leurs marchés, à renforcer leur présence dans les pays signataires d’accords de libre-échange avec le Vietnam, et surtout à accroître la valeur ajoutée locale. Ces leviers sont jugés essentiels pour réduire la dépendance à un marché unique et atténuer les risques liés aux fluctuations des politiques tarifaires internationales.

VNA/CVN