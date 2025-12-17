Vietjet double ses vols vers Côn Đảo à partir du 17 décembre

Afin de répondre à la demande croissante de déplacements des habitants et des visiteurs vers Côn Đảo à l’occasion de la fin d’année et du Nouvel An, à compter du 17 décembre 2025, Vietjet doublera le nombre de vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Côn Đảo.

Vietjet assurera au total quatre rotations quotidiennes entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Côn Đảo. En conséquence, les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville décolleront à 11h00 et 12h30, pour atterrir à Côn Đảo respectivement à 11h40 et 13h10.

Photo : Vietjet/CVN

Dans le sens inverse, les vols au départ de Côn Đảo décolleront à 09h20 et 11h00, avec une arrivée à Hô Chi Minh-Ville à 10h05 et 11h45. Les vols au départ de Hanoï décolleront à 06h45 et 08h15, pour atterrir à Côn Đảo à 08h55 et 10h25. Pour le trajet retour, les vols au départ de Côn Đảo décolleront à 12h05 et 14h00, avec une arrivée à Hanoï à 14h20 et 16h15.

Truong Giang/CVN