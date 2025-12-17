Les entreprises optimisent leur processus de production grâce à l'IA

Le 16 décembre, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Université britannique du Vietnam (BUV), a organisé le séminaire "Applications de l'IA : optimisation des processus de fabrication".

Ce séminaire visait à créer un espace d'échange approfondi, permettant aux entreprises manufacturières de se tenir informées des tendances technologiques et d'identifier des solutions pour optimiser leurs processus, dans un contexte où l'IA et les modèles d'usine intelligente prennent une importance croissante. L'événement a réuni 250 participants, parmi lesquels des dirigeants, des experts en technologies et des représentants d'entreprises.

Cet événement s'est tenu dans un contexte d'extension officielle des frontières administratives de Hô Chi Minh-Ville, qui est devenue la première mégapole multicentrique du pays. Ce nouvel espace de développement offre un potentiel exceptionnel dans les secteurs de l'industrie, de la logistique, des villes intelligentes et de l'innovation. Dans l'écosystème manufacturier, l'intelligence artificielle (IA) est reconnue comme une technologie fondamentale, jouant un rôle déterminant dans l'accélération de la compétitivité des entreprises et le développement économique des zones urbaines en expansion.

Méthodes de travail entièrement nouvelles

Dans son discours d'ouverture, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré que le développement de l'IA a ouvert la voie à des méthodes de travail entièrement nouvelles pour les entreprises manufacturières. L'IA est largement utilisée dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la planification et l'ordonnancement de la production, l'optimisation énergétique, la maintenance prédictive et le contrôle qualité des produits par vision industrielle. Les modèles d'usines intelligentes s'imposent ainsi comme une tendance majeure dans l'industrie manufacturière mondiale.

Selon Cao Thi Phi Vân, l'IA est devenue un outil concret permettant aux entreprises de réduire leurs coûts, d'accroître leur productivité, d'améliorer la précision de leurs opérations et de garantir leur stabilité opérationnelle. Cependant, son déploiement soulève également de nombreux défis liés aux besoins en données, aux ressources humaines, aux coûts d'investissement, aux capacités d'intégration des systèmes et à la définition d'une stratégie adaptée aux capacités de chaque entreprise. Dès lors, les entreprises doivent trouver la bonne approche technologique, en évitant les investissements dispersés ou inefficaces.

Pour sa part, le Professeur Rick Bennett, vice-chancelier et vice-président de l'Université britannique du Vietnam (BUV), a souligné que le secteur manufacturier vietnamien se trouve à un tournant décisif. L'IA est devenue un moteur essentiel de productivité, de qualité et de compétitivité, applicable aussi bien aux grandes usines qu'aux petites et moyennes entreprises (PME). Le principal défi pour les entreprises vietnamiennes aujourd'hui n'est plus de choisir d'utiliser l'IA, mais de déterminer comment la déployer efficacement, de manière responsable et appropriée, en fonction des ressources et du niveau de préparation de chaque entité. Le représentant de BUV a également souligné que, sans personnel qualifié et sans feuille de route claire pour sa mise en œuvre, même les applications technologiques les plus avancées ont peu de chances de créer une valeur durable.

Concernant la situation actuelle, les défis et la feuille de route urgente pour les entreprises vietnamiennes, le Professeur agrégé Ali Al-Dulaimi, directeur du Département d'informatique et de technologie de BUV, a analysé que le Vietnam nécessite un modèle économique axé sur le “Vietnam + Intelligence”. Cependant, le rapport souligne également le risque de formation d'une économie à deux vitesses. Alors qu'environ 9% des entreprises pionnières, principalement des entreprises à capitaux étrangers et de grandes sociétés, ont adopté de manière proactive des technologies avancées telles que la duplication numérique et l'analyse basée sur l'IA, 91 % des PME peinent encore à adopter ces technologies, s'appuyant fortement sur des méthodes manuelles de tenue de registres via Excel et des systèmes obsolètes. Cette disparité pourrait affecter la compétitivité des entreprises qui n'ont pas mis en œuvre efficacement l'IA.

Un point essentiel est le rôle de l'IA dans le respect des normes environnementales internationales, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'Union européenne, qui entrera en vigueur en 2025. Les systèmes d'IA sont perçus comme une solution viable pour le suivi en temps réel de la consommation d'énergie par unité de produit, facilitant ainsi la délivrance de “passeports verts” pour les marchandises exportées. Les économies d'énergie, de l'ordre de 15 à 20 % en moyenne, constituent un levier pour les entreprises souhaitant accéder à des financements verts préférentiels, et ainsi réinvestir dans la modernisation technologique pour le nouveau cycle de production.

Concernant la stratégie des ressources humaines, Ali Al-Dulaimi a souligné que l'IA ne peut être un véritable atout que si les entreprises investissent dans la formation de leurs employés. L'objectif est de les aider à devenir des experts en technologies, capables d'évoluer vers des fonctions telles que la supervision de robots et la gestion de systèmes.

Pression croissante sur l'organisation de la production

Hoàng Van Tam, fondateur et Pdg de Digitech Solutions, a souligné que les entreprises vietnamiennes subissent actuellement une pression croissante pour optimiser leur production afin de garantir les livraisons dans les délais, de contrôler la qualité des produits, de rationaliser les circuits de distribution et de relever les défis liés aux ressources humaines et à la sécurité au travail. Pour répondre efficacement à ces enjeux, il est nécessaire d’avoir un modèle de fonctionnement coordonné entre humains, machines et IA. Dans ce modèle, l'IA ne remplace pas l'humain, mais joue un rôle de soutien en permettant des décisions plus rapides et plus précises, tout en surveillant les machines pour anticiper les dysfonctionnements, optimiser la capacité de production et gérer les matières premières afin de minimiser les stocks.

Selon M. Tam, les entreprises peuvent envisager d'intégrer étroitement l'IA à leurs systèmes de gestion existants, tels que les ERP (Enterprise Resource Planning) et les MES (Manufacturing Execution System), afin d'optimiser la planification et l'ordonnancement de la production. Grâce à l'analyse des données historiques et en temps réel, les systèmes d'IA sont capables de prédire les retards de livraison, d'identifier les goulots d'étranglement et de proposer des solutions alternatives flexibles en cas de perturbation. De plus, l'IA peut contribuer de manière significative à la standardisation des processus de production, en passant des méthodes d'inspection manuelles à une inspection proactive et intelligente. Ceci permet de détecter précocement les défauts des produits et les risques pour la sécurité au travail, protégeant ainsi les personnes et les biens.

Selon la Docteure Duong Hông Loan, conseillère stratégique principale de BUV et directrice de l'Institut vietnamien de l'innovation, l'amélioration de la productivité du travail grâce à l'application des technologies est une nécessité urgente pour que l'économie vietnamienne puisse rattraper la croissance globale de la région Asie-Pacifique. Un défi majeur réside dans le fait qu'une grande partie de la main-d'œuvre du secteur manufacturier (environ 95%) a besoin d'une formation complémentaire aux compétences professionnelles, notamment en analyse de données et en application des technologies.

D'après Mme Loan, pour les PME, la stratégie de déploiement de l'IA devrait privilégier des solutions pratiques et rentables, telles que les applications de chatbot IA pour le service client, la gestion des stocks, la prévision de la demande et l'analyse des données afin d'appuyer la prise de décision. Pour les grandes entreprises, la stratégie devrait viser une automatisation complète, un contrôle de qualité intelligent, le traitement des données en temps réel et la gestion des risques financiers, afin de construire une stratégie de gestion globale axée sur les données.

L’élément humain est considéré comme essentiel à la stratégie de transformation numérique. La feuille de route pour le renforcement des compétences numériques doit être mise en œuvre par étapes, en augmentant progressivement la complexité. Parallèlement, une culture d’apprentissage proactive doit se développer à tous les niveaux: les dirigeants doivent être des pionniers dans la maîtrise des technologies, les managers doivent les appliquer efficacement aux processus de travail, et les employés doivent développer activement leurs compétences numériques. La formation doit également évoluer vers des programmes intensifs et de longue durée (1 à 3 mois), étroitement liés à une application pratique dans des situations professionnelles réelles, afin de garantir la qualité des ressources humaines.

Texte et photos : Tân Dat/CVN