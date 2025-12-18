Indusfood, un tremplin pour l’entrée des produits vietnamiens sur le marché indien

L’Office du commerce du Vietnam en Inde, a organisé le 17 décembre, un webinaire intitulé "Promouvoir la coopération Vietnam - Inde dans le secteur de l’alimentation et des boissons (F&B), à travers le salon Indusfood".

À l’ouverture du webinaire, Bùi Trung Thuong, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde, a dressé un panorama général du marché indien, fort de plus de 1,45 milliard d’habitants et d’une forte demande pour les produits alimentaires transformés, les boissons, les produits agricoles de qualité ainsi que les produits répondant aux normes de sécurité et de santé.

Il a souligné qu’il s’agissait là d’une opportunité notable pour les entreprises vietnamiennes, notamment dans les secteurs où le Vietnam disposait d’atouts majeurs tels que le café, la noix de cajou, le poivre, les produits aquatiques transformés, les aliments emballés, les boissons et les produits à forte valeur ajoutée.

Le webinaire a également mis en avant Indusfood comme un canal efficace de promotion du commerce, permettant aux entreprises vietnamiennes d’entrer en contact direct avec les importateurs, les chaînes de distribution, les systèmes de vente au détail et les plateformes de commerce électronique indiennes afin d’élargir leurs débouchés et de bâtir des partenariats durables.

Intervenant lors de l’événement, Sachin Kumar, chef adjoint du Comité de la promotion du commerce et des relations gouvernementales au sein du Conseil indien de promotion du commerce, a indiqué qu’Indusfood était le principal salon indien de l’alimentation et des boissons, organisé chaque année depuis 2017 sous l’égide du ministère indien du Commerce et de l’Industrie. Le salon est considéré comme une « porte d’entrée » stratégique pour les produits internationaux, dont ceux du Vietnam souhaitant pénétrer le marché indien.

D’une plateforme initialement dédiée à la mise en relation des producteurs indiens avec les acheteurs mondiaux, Indusfood est devenu aujourd’hui le plus grand événement "de la ferme à la table" en Asie du Sud.

L’édition Indusfood 2025 a réuni plus de 1.800 entreprises indiennes, plus de 200 entreprises internationales et plus de 20 pavillons nationaux. Avec une surface d’exposition de plus de 80.000 m², le salon a attiré plus de 7 500 acheteurs internationaux, dont plus de 100 grandes chaînes de distribution et distributeurs en ligne, offrant ainsi de nombreuses opportunités de signature de contrats, de mise en place de réseaux d’agents et d’intégration approfondie dans les circuits de distribution indiens.

La session de discussions et de questions-réponses s’est déroulée dans une atmosphère dynamique, portant sur des thématiques clés telles que les programmes d’acheteurs, les coûts de location des stands, les catégories de produits encouragées à l’exposition, les réglementations d’importation, les normes alimentaires, les stratégies d’accès au marché ainsi que les expériences de participation aux salons et de recherche de partenaires en Inde.

Selon le conseiller commercial Bùi Trung Thuong, alors que l’année 2026 marquera le 10ᵉ anniversaire du Partenariat stratégique global Vietnam-Inde, les entreprises vietnamiennes sont invitées à étudier activement le marché, à préparer soigneusement leurs dossiers, leurs normes de qualité et leurs stratégies d’approche des partenaires, tout en tirant pleinement parti de l’appui de l’Office du commerce du Vietnam en Inde afin de participer efficacement à Indusfood 2026.

