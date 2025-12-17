Protection des ressources marines

Hô Chi Minh-Ville va reconvertir 6% de sa flotte et former 1.700 pêcheurs

Pour la période 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville prévoit de mobiliser plus de 67 milliards de dôngs (issus du budget local, de ressources socialisées et de crédits préférentiels) afin de soutenir la reconversion des activités de pêche et de garantir la protection sociale des pêcheurs.

>> Lâm Dông vise à exploiter de manière durable les ressources marines

>> Quang Tri intensifie la lutte contre les violations INN

>> Nghê An sanctionne près de 500 cas d’exploitation illégale des ressources marines



Ce financement a été approuvé par le Comité populaire municipal dans le cadre du Projet de reconversion des métiers de la pêche pour 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Le projet vise à reconvertir environ 6% de la flotte de pêche actuelle, en priorité les navires opérant dans les zones côtières et proches du rivage, ainsi qu’une partie des chalutiers hauturiers. Ces navires seront orientés vers des métiers moins nocifs pour l'environnement tels que la pêche à la ligne, les filets maillants, les sennes, les casiers ou les services logistiques halieutiques. Parallèlement, les chalutiers anciens et amortis seront progressivement retirés afin de rationaliser la flotte conformément aux quotas d'exploitation.

Au-delà de la reconversion des navires et des techniques de pêche, le projet met l'accent sur le facteur humain. Environ 1 700 travailleurs bénéficieront de formations professionnelles, de perfectionnement technique, de conseils à l'emploi et d'un soutien financier temporaire, pour un budget social dépassant 15 milliards de dôngs. La ville soutiendra également l'investissement initial des pêcheurs, notamment pour l'achat d'équipements, la transformation des navires et les intrants de production.

La reconversion des métiers de la pêche est une tendance inévitable, non seulement pour répondre aux exigences de l'intégration internationale, mais aussi afin de restaurer les ressources halieutiques, de protéger l'environnement écologique marin et d'accroître la valeur ajoutée du secteur halieutique de la ville. La mise en œuvre du projet requiert une mobilisation coordonnée des services et secteurs concernés, des autorités locales, ainsi que l'adhésion active de la communauté des pêcheurs, a déclaré Pham Thi Na, directrice adjointe du Département de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN