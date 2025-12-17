Hô Chi Minh-Ville

La réforme administrative libère les ressources de l'investissement public

Grâce à des percées dans la réforme administrative, la transformation numérique et un esprit de «service au peuple», a été la véritable «clé» permettant à Hô Chi Minh-Ville d'atteindre de nombreux objectifs de développement économique importants en seulement onze mois.

Il est notamment remarquable que les recettes budgétaires de la Hô Chi Minh-Ville aient atteint leur objectif plus tôt que prévu, à 101,8% de l'estimation et avec une augmentation de 15,3% par rapport à la même période. Pendant ce temps, l'investissement public a atteint 75,2% du plan de capital alloué par le gouvernement central. Bien que la pression exercée au cours du dernier mois de l'année soit considérable, cela témoigne également des efforts exceptionnels des autorités de la ville à tous les niveaux, libérant progressivement les ressources et favorisant une croissance durable.

Accélérer le décaissement de l'investissement public

Considérant le décaissement des fonds d'investissement public comme une tâche politique d'une importance particulière, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a appelé l'ensemble du système politique à s'impliquer, à mettre en œuvre rigoureusement la période d'émulation de «100 jours pour être concis - fort - performant, efficace et efficient» afin d'accélérer le décaissement.

Le président du Comité populaire de la ville a également exigé des sanctions sévères, des mesures disciplinaires et des amendes contre les entrepreneurs, les chefs d'unités, d'organismes ou d'organisations qui causent intentionnellement des difficultés, des obstacles ou ralentissent l'attribution des fonds, la mise en œuvre et le décaissement des fonds d'investissement public.

La détermination du gouvernement de Hô Chi Minh-Ville à accélérer le décaissement des fonds d'investissement public s'est également manifestée par la création de trois groupes de travail sur le décaissement des fonds d'investissement public. Leur objectif est de suivre, de motiver et de résoudre les problèmes dans chaque zone (l'ancienne Hô Chi Minh-Ville, l'ancienne province de Bình Dương et l'ancienne province de Bà Rịa-Vung Tàu). Afin de clarifier les responsabilités, la ville a exigé que les chefs d'unités, en particulier ceux du Service de la construction et des conseils de gestion de projets spécialisés (transports, génie civil, agriculture, eaux usées et développement des infrastructures urbaines), soient tenus directement responsables devant le Président du Comité populaire de la Ville de la supervision, de la motivation et de l'exécution des travaux.

Grâce à ces efforts, au 5 décembre, le décaissement total des fonds d'investissement public de Hô Chi Minh-Ville a atteint près de 73.812 milliards de dôngs. Ce montant comprend le décaissement du plan de capital pour 2025, qui s'élève à près de 73.346 milliards de dôngs, atteignant 61% du plan de capital alloué par le Premier ministre et 47,7% du plan de capital mis en œuvre par la Ville. Si l'on exclut le plan de capital supplémentaire alloué par le Premier ministre après le 30 septembre, le taux de décaissement de la ville atteint 61,7%.

Bien que la pression concernant le décaissement des fonds d'investissement public de Hô Chi Minh-Ville jusqu'à la fin de 2025 reste très élevée, ce résultat positionne la ville avec le taux de décaissement le plus élevé, dépassant la moyenne nationale (59,7% selon le rapport du ministère des Finances sur les onze mois). Cela témoigne des efforts considérables des autorités de la ville à tous les niveaux et d'une amélioration significative dans la mise en œuvre des projets.

De nombreux quartiers et communes ont achevé 100% de leur plan de fonds d'investissement public pour 2025 plus tôt que prévu, notamment la zone spéciale de Côn Đao. Selon le rapport sur la mise en œuvre des tâches socio-économiques pour 2025 du district spécial de Côn Dao, il est estimé que d'ici la fin de 2025, la localité aura achevé 100% du plan de décaissement de capital alloué, comprenant : 159.711 millions de dôngs de fonds du budget de la ville; 380.341 millions de dôngs de fonds du budget du district spécial; 89.002 millions de dôngs de fonds pour les activités économiques et une estimation de 15.995 millions de dôngs pour le décaissement des fonds d'achat et de réparation d'actifs.

De même, Trân Phong Luu, président du Comité populaire du quartier de Thu Dâu Môt (Hô Chi Minh-Ville), a indiqué que le quartier avait achevé 100% de son plan de fonds d'investissement public alloué pour 2025, soit 16,613 milliards de dôngs. Vingt-sept nouveaux projets de construction ont été achevés et mis en service, développant leur efficacité et contribuant à l'achèvement de l'infrastructure technique locale.

"En particulier, le quartier de Thu Dâu Môt a achevé à 100% la libération des terrains pour le projet de construction de la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville, la section traversant l'ancien Bình Duong, et a payé 3,224 milliards de dôngs d'indemnisation. Cela contribue de manière significative à l'accélération de la mise en œuvre de ce projet clé", a ajouté M. Luu.

L'effort des autorités locales pour accélérer le décaissement de l'investissement public ne se concentre pas seulement sur la mise en œuvre directe, mais inclut également un rôle de direction, de soutien et de résolution des goulots d'étranglement, accélérant la libération des terrains pour les projets majeurs de la ville.

De plus, les quartiers et communes se concentrent intensément sur la préparation et la planification de l'investissement public pour la prochaine phase, un effort fondamental pour garantir que le décaissement se déroule de manière fluide, efficace et ciblée.

Phan Minh Hop, président du Comité populaire de la commune de Châu Pha (Hô Chi Minh-Ville), a déclaré que la commune avait élaboré un plan d'investissement à moyen terme pour la période 2026-2030 avec un capital initial projeté de 500 milliards de dôngs, qui a ensuite été ajusté et proposé à 886,82 milliards de dôngs pour un total de 78 projets.

"Le Comité populaire de la commune a également proposé au Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, au Service municipal des finances et à celui de la construction d'examiner et d'ajouter à la liste certains projets d'investissement financés par le budget de la ville, en désignant le Conseil de gestion des projets d'investissement et de construction de la zone de Phú My comme investisseur principal. Le montant total alloué pour 10 projets est de 2.123,289 milliards de dôngs", a déclaré Phan Minh Hop.

Résultats encourageants

L'effort et la détermination de Hô Chi Minh-Ville et de ses quartiers et communes pour accélérer le décaissement des fonds d'investissement public ont créé un effet d'entraînement pour l'économie. Cela a également eu un impact positif, contribuant de manière significative à ce que la ville atteigne son objectif plus tôt que prévu et dépasse l'estimation des recettes budgétaires pour 2025. Le total des recettes budgétaires de l'État sur le territoire de Hô Chi Minh-Ville pour onze mois est estimé à 709.915 milliards de dôngs, atteignant 101,8% de l'estimation et augmentant de 15,3% par rapport à la même période.

D'après Nguyên Khac Hoàng, chef de l'Office des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, le fait que les recettes budgétaires de la ville aient atteint leur objectif plus tôt est dû en grande partie aux recettes intérieures, qui s'élèvent à 507.197 milliards de dôngs, atteignant 123% de l'estimation, représentant 71,4% du total des recettes équilibrées et augmentant de 23% par rapport à la même période.

"Les recettes provenant du secteur à capitaux étrangers sont estimées à 120.364 milliards de dôngs, soit 17% du total et une augmentation de 14,3%. Cela démontre que l'environnement d'investissement s'est amélioré grâce aux réalisations des autorités locales en matière de réforme administrative et de transformation numérique", a observé M. Hoàng.

L'atteinte précoce des objectifs de recettes budgétaires est indissociable des efforts extraordinaires des 168 communes, quartiers et districts spéciaux de Hô Chi Minh-Ville, en particulier après le 1er juillet. Ils ont dû mener deux tâches en parallèle : consolider, stabiliser et faire fonctionner l'appareil gouvernemental sans accroc, tout en développant l'économie.

Le cas le plus remarquable est sans doute la commune de Long Hai, dont le total des recettes budgétaires de l'État a atteint 178,2% du plan pour 2025. Les recettes locales ont atteint 71,990 milliards de dôngs, dépassant l'estimation de 387,8%, soit près de quatre fois le plan annuel. Ce résultat témoigne de l'engagement fort des autorités locales dans l'examen et la relance des dettes fiscales et des frais, ainsi que dans la gestion stricte des sources de revenus émergentes.

Nguyên Minh Tâm, vice-président du Comité populaire de la commune de Long Hải, a reconnu que le dépassement des objectifs de recettes budgétaires, en particulier des recettes locales, offre à la commune une ressource financière considérable pour mettre en œuvre des projets d'investissement public, améliorer les infrastructures, perfectionner l'environnement d'investissement et garantir la sécurité sociale, contribuant ainsi au développement général de la ville.

Un autre exemple de recettes budgétaires atteintes plus tôt que prévu à Hô Chi Minh-Ville est le quartier de Bàn Cờ, qui avait déjà collecté 995 milliards de dôngs avant le 10 octobre 2025, dépassant l'objectif initial de 952 milliards de dôngs. Le succès des recettes budgétaires du quartier de Bàn Cờ repose sur une base économique locale solide et sur les solutions efficaces d'aide aux entreprises mises en place par les autorités locales.

Le quartier de Bàn Cò «possède» une importante communauté d'affaires avec 4.253 entreprises et 3.360 foyers d'activités commerciales sur une superficie de 0,99 km², constituant une source de «force vitale» abondante et stable pour le budget. Huỳnh Gia Giang, président du Comité populaire du quartier de Bàn Cờ, a déclaré que le gouvernement du quartier avait activement organisé des activités telles que des conférences de dialogue et des événements de mise en relation entre les banques et les entreprises. Cet effort vise à résoudre rapidement les difficultés de capital et les procédures administratives, aidant la communauté des entreprises et des ménages à maintenir leur élan de développement, créant ainsi des sources de revenus durables pour le budget.

Un autre point fort est le quartier de Vung Tàu, dont les recettes budgétaires ont atteint 137,954 milliards de dôngs, dépassant le plan 2025 de 18%. Les recettes fiscales à elles seules ont atteint 106,7%, ce qui montre une gestion fiscale très efficace dès le début, garantissant des sources de revenus régulières et durables pour la localité.

De plus, les recettes budgétaires du quartier de Vung Tàu sont «soutenues» par la croissance positive des principaux secteurs économiques locaux, notamment les services et le commerce : hébergement et restauration ont dépassé l'objectif de 111,84%; la vente au détail de biens a dépassé l'objectif de 112,67%; et l'industrie a dépassé l'objectif de 11,09%. Cela démontre que l'environnement des affaires dans le quartier de Vung Tàu se développe favorablement, créant une base matérielle solide pour l'augmentation des recettes.

Texte et photos : Quang Châu/CVN