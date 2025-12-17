Hô Chi Minh-Ville se focalise sur la valorisation des produits OCOP

Hô Chi Minh-Ville s’est fixée pour objectif de porter à plus de 2.000 le nombre de produits OCOP (A chaque commune son produit) répondant au standard de niveau trois étoiles et plus sur la période 2025-2030. La priorité est donnée à l’amélioration de la qualité, au perfectionnement des chaînes de valeur de transformation et de commercialisation, ainsi qu’à l’accompagnement progressif des produits OCOP vers les marchés internationaux.

Ce plan a été annoncé dans le cadre d’activités de promotion placées sous le thème "Connexion commerciale des produits OCOP", organisées du 28 au 30 novembre à la Maison des traditions révolutionnaires de Vũng Tàu, dans le quartier de Vũng Tàu, par le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement.

Selon le dernier rapport de ce service, en date de septembre 2025, Hô Chi Minh-Ville comptait environ 1.000 à 1.026 produits OCOP classés dans la catégorie trois à quatre étoiles, répartis dans de nombreux districts et arrondissements, portés par des entreprises et des coopératives. Aucun produit n’a toutefois encore atteint le niveau national de cinq étoiles. Sur cette base, la ville identifie une importante marge de progression, notamment en valorisant ses atouts en matière d’industrie de transformation, de logistique et de réseaux modernes de distribution afin de rehausser le classement et la valeur ajoutée des produits.

D'après Nguyễn Văn Đa, directeur adjoint du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, "Hô Chi Minh-Ville est un centre économique et un carrefour commercial dynamique, nous devons exploiter nos réseaux de distribution et nos capacités de transformation pour faire des articles OCOP des produits porteurs d’une marque régionale, répondant aux normes d’exportation". Ses propos ont été tenus lors de la conférence de presse de présentation de "l’Événement de connexion commerciale des produits OCOP 2025", au cours de laquelle ont été discutées des solutions relatives à l’emballage, à la traçabilité, à la transformation numérique et à la connexion des chaînes d’approvisionnement.

Accent mis sur trois piliers majeurs

Dans cette perspective, la ville entend concentrer ses efforts autour de trois piliers majeurs : premièrement, l’amélioration de la qualité et la normalisation des produits (normes VietGAP, traçabilité, montée en gamme des étoiles) ; deuxièmement, le renforcement des chaînes de valeur de transformation, de conditionnement et de conservation afin d’allonger la durée de vie des produits et de réduire les pertes post-récolte ; troisièmement, le développement des marques et la promotion commerciale, à travers l’organisation de foires, la mise en relation avec les réseaux de distribution nationaux et la recherche de partenaires à l’exportation.

Au niveau de l’exportation, Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes intersectoriels afin de garantir la qualité des produits et d’élargir les canaux de distribution des produits OCOP. Des experts en économie agricole recommandent également d’accélérer les dispositifs de soutien permettant aux petites entreprises d’accéder aux normes internationales, tout en accordant la priorité aux produits présentant un fort potentiel à l’export, afin d’ouvrir une véritable « porte d’entrée » vers les marchés mondiaux.

À l’orée de la période 2025-2030, la ville devra maintenir une articulation étroite entre politiques publiques et mise en œuvre concrète : concentrer les ressources sur le conseil en construction de marque, soutenir l’innovation en matière de design et d’emballage, encourager les liens entre coopératives, entreprises et chercheurs, tout en tirant parti des grands réseaux de distribution urbains comme tremplin. L’ambition est de faire des produits OCOP non plus de simples « produits locaux », mais de véritables « produits urbains » dotés d’une compétitivité internationale. Si ces solutions sont mises en œuvre de manière cohérente, l’objectif de plus de 2.000 produits OCOP classés trois étoiles et plus sur la période 2025-2030 apparaît pleinement réalisable.

Texte et photo : Truong Giang/CVN