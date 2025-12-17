Vietnam - Grèce : coopération renforcée en matière de travail

Du 11 au 15 décembre, l'ambassade du Vietnam en Grèce a organisé un séminaire clé intitulé "Libérer le potentiel : la main-d'œuvre vietnamienne hautement qualifiée, une solution stratégique pour le marché du travail grec". Cet événement, tenu à Athènes, a été suivi par des activités de mise en relation d'affaires à Athènes et à Thessalonique.

Photo : VNA/CVN

Le séminaire du 11 décembre, co-organisé par l'ambassade du Vietnam et la société grecque WorkInGreece, a réuni plus de 130 représentants d'entreprises des deux pays, couvrant des secteurs variés (hôtellerie, restauration, industrie, agriculture), ainsi que des employeurs, des cabinets de conseil juridique, des universités et des agences de presse grecques.

Côté vietnamien, 12 agences de recrutement spécialisées dans l'envoi de travailleurs à l'étranger et ciblant le marché grec étaient présentes. L'objectif de cette initiative, la première du genre menée par l'ambassade avec un partenaire local, était double : permettre aux entreprises de mieux comprendre les politiques et les réalités du marché du travail dans les deux pays, établir un pont direct entre les employeurs grecs et les fournisseurs de main-d'œuvre vietnamiens.

S’exprimant lors du séminaire, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Mme Pham Thi Thu Huong, a présenté les objectifs de développement socio-économique du Vietnam d'ici 2030 et à l'horizon 2045. Elle a souligné le développement d'une main-d'œuvre technique hautement qualifiée pour répondre aux nouveaux besoins nationaux et la volonté du gouvernement vietnamien d’encourager l'envoi de travailleurs à l'étranger, particulièrement vers l'Europe et la Grèce.

Selon les chiffres du Département de la gestion de la main-d’œuvre à l’étranger relevant du ministère de l’Intérieur, ces dernières années, le Vietnam envoie chaque année près de 160.000 travailleurs à l’étranger. Actuellement, environ 800.000 travailleurs vietnamiens exercent leur activité dans 40 pays et territoires, couvrant plus de 30 groupes de métiers différents. Depuis la fin de l’année 2023, environ 1 300 ont été envoyés en Grèce.

Après le séminaire, du 12 au 15 décembre, des sessions de mise en relation d'affaires se sont tenues à Athènes et Thessalonique pour concrétiser les opportunités de partenariat.

VNA/CVN