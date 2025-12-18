Le Vietnam importe pour 1,27 milliard de dollars de produits laitiers en 11 mois

Le Vietnam a dépensé 1,27 milliard de dollars américains pour importer du lait et des produits laitiers au cours des 11 derniers mois, soit une hausse de 23% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les douanes vietnamiennes.

Les données douanières montrent que les importations de produits laitiers en novembre ont atteint 105,51 millions de dollars américains, soit une progression de 3,2% par rapport à octobre et de 3,3% sur un an.

Photo : VNA/CVN

De janvier à novembre, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l’Australie, l’Irlande et l’Allemagne ont été les principaux fournisseurs de lait et de produits laitiers au Vietnam.

Les importations néo-zélandaises ont été les plus importantes, totalisant 374,2 millions de dollars américains, soit 29,5% de la valeur totale des importations laitières du Vietnam et une augmentation de 43,8% sur un an.

Les importations australiennes ont progressé de 3,9 % sur un an pour atteindre 110,14 millions de dollars américains, tandis que les expéditions en provenance des États-Unis ont reculé de 5,3 % à 110,07 millions de dollars américains.

Les importations allemandes ont connu une croissance particulièrement forte, avec une hausse de 58,4% à 73,49 millions de dollars américains.

Les importations vietnamiennes de lait et de produits laitiers en provenance des pays d’Asie du Sud-Est se sont établies à 160,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 3,3% sur un an.

Outre la croissance des entreprises nationales, les exportations ont été stimulées par la Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk), leader du secteur, dont le chiffre d’affaires à l’exportation dépasse à ce jour 3,5 milliards de dollars américains.

Selon le cabinet d’études de marché Mordor Intelligence, l’industrie laitière vietnamienne figure parmi les marchés agroalimentaires à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Évaluée à 4,2 milliards de dollars américains en 2024, elle devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 8,65% jusqu’en 2029.

VNA/CVN