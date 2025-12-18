Les produits OCOP en fête à la Citadelle impériale de Thang Long

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec le Comité populaire de Hanoi, organisera du 20 au 23 décembre le Festival de l’OCOP du Vietnam 2025 à la Citadelle impériale de Thang Long.

Photo : VNA/CVN

Cet événement célèbrera les valeurs et les réussites du programme "À chaque commune son produit" (OCOP), plus de sept ans après sa mise en œuvre à l’échelle nationale.

Le Festival de l’OCOP du Vietnam 2025 est un événement national majeur qui réaffirme le rôle de l’OCOP dans le développement économique rural et contribue à l’ambition de construire un Vietnam fort dans un contexte d’intégration profonde.

À travers diverses activités, le festival mettra à l’honneur les produits et les acteurs de l’OCOP les plus remarquables, en mettant l’accent sur la transformation numérique et la transition écologique, et en orientant le développement durable des produits OCOP dans les années à venir.

À ce jour, le programme a démontré sa vision stratégique en transformant le potentiel des ressources, des identités culturelles et de la créativité des populations rurales en un avantage concurrentiel durable.

Le Vietnam compte actuellement 18.243 produits OCOP classés trois étoiles ou plus, constituant ainsi un système de qualité standardisé qui contribue à renforcer et à valoriser la marque nationale vietnamienne.

Il est à noter que 60,7% des entreprises OCOP trois étoiles et plus affichent une croissance annuelle moyenne de leur chiffre d’affaires de 17,6% ; environ 40% de ces entreprises sont détenues par des femmes et près de 20% appartiennent à des minorités ethniques.

De nombreux produits OCOP sont exportés vers plus de 60 pays et territoires, consolidant progressivement la position des produits agricoles vietnamiens sur le marché international.

Photo : VNA/CVN

Le Festival de l’OCOP du Vietnam 2025 sera également l’occasion de rendre hommage au rôle de Hanoï, ville pionnière et la plus performante dans la mise en œuvre du programme OCOP, avec 3.463 produits classés trois étoiles ou plus.

Hanoï continue de s’affirmer comme le centre d’excellence des produits OCOP du pays et un maillon essentiel pour la diffusion des produits OCOP vietnamiens sur le marché international.

Un large éventail d’activités se déroulera durant le festival, notamment la cérémonie d’ouverture, des spectacles artistiques, des cérémonies honorant les entreprises OCOP nationales exemplaires, un forum sur l’amélioration de la qualité et le développement des produits OCOP, une exposition des produits OCOP et la Journée de diffusion en direct des produits OCOP vietnamiens sur les plateformes numériques.

L’un des temps forts du festival sera la présentation d’une peinture à l’huile de plus de 300 m de long intitulée "Vietnam - la terre et les hommes", reconnue comme la plus longue peinture de paysage représentant trois régions au Vietnam, symbolisant l’esprit du nouveau développement rural et le mouvement OCOP.

