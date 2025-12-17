Diversifier les marchés pour dynamiser les exportations

Les exportations du Vietnam devraient atteindre 470 milliards de dollars à la fin de cette année, affichant une hausse notable d'environ 16% par rapport à 2024. Cependant, à l'approche de 2026, cette performance est tempérée par le risque croissant d'une dépendance excessive envers quelques débouchés majeurs.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, sur les 11 premiers mois de 2025, plus de 80% du chiffre d'affaires à l'exportation se concentre sur six marchés : les États-Unis (32%), l'Union européenne (UE) (15%), la Chine (14%), l'ASEAN, la République de Corée et le Japon.

Lors du récent Forum de promotion des exportations, les experts ont souligné que si cette concentration permet d'exploiter efficacement les accords de libre-échange, elle accroît la vulnérabilité face aux chocs politiques ou économiques.

Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce) et Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville ont averti que la majorité des enquêtes de défense commerciale, des taxes carbone et des exigences environnementales proviennent de ces partenaires clés, réduisant la croissance des produits vietnamiens si les entreprises ne s'adaptent pas rapidement. Les secteurs piliers du Vietnam font face à des "plafonds" de croissance et des exigences accrues. L'électronique et le textile-habillement approchent de leur limite de croissance, freinés par des règles d'origine strictes et la nécessité impérative de verdir la production pour maintenir les commandes. Le secteur agricole doit quant à lui impérativement s'aligner sur des normes sanitaires et phytosanitaires de plus en plus élevées pour pénétrer les marchés à forte valeur ajoutée.

Face à ces défis, une stratégie à deux volets est préconisée. Pour les marchés traditionnels comme l’UE, les États-Unis et la Chine, l’accent est mis rehausser la qualité et la transformation profonde. Pour les nouveaux marchés et les marchés potentiels, il faut répondre aux standards spécifiques en investissant au processus de production et l’obtention des certificats obligatoires suivant les pratiques mondiales comme le marché Halal, l'Inde ou l'Afrique.

Lors d'un colloque tenu le 16 décembre à Hanoï, le ministère du Commerce a rappelé que le Vietnam, désormais membre du top 20 des exportateurs mondiaux avec une croissance annuelle moyenne de 10% sur la période 2020-2025, doit impérativement évoluer vers un modèle multi-marchés et multi-chaînes de valeur pour assurer une compétitivité durable à l'échelle mondiale.

