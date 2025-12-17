Le Premier ministre détaille les mesures pour impulser la croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans un télégramme officiel de mettre en œuvre une batterie de mesures destinées à accélérer la croissance économique, mettant en avant la proposition des ouvertures politiques et la stabilisation du marché et des prix.

Photo : VNA/CVN

Ce texte, signé le 17 décembre, a adressée au ministre des Finances, au ministre de l’Industrie et du Commerce, à la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, ainsi qu’à tous les ministres, directeurs d’agences de niveau ministériel et présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central.

Le chef du gouvernement a affirmé que ces derniers temps, grâce à l’engagement actif de tout le système politique, sous la direction du Parti, la situation macroéconomique demeurait stable, l’inflation était maîtrisée, la croissance continuait d’être promue et les grands équilibres de l’économie nationale étaient garantis.

Il a demandé de mettre en œuvre sérieusemebt les résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que les directives du Premier ministre ; d’examiner rapidement et de proposer des "ouvertures politiques" suffisamment solides pour transformer les opportunités en résultats concrets.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé la Banque d’État du Vietnam, en coordination avec le ministère des Finances et les autres ministères et agences concernés, de gérer la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace, en association avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée et d’autres politiques macroéconomiques.

Le but consiste à maintenir la stabilité macroéconomique, à promouvoir la croissance, à contrôler l’inflation et à assurer les grands équilibres de l’économie nationale, a-t-il indiqué.

Il importe de gérer les instruments de politique monétaire, notamment les taux de change, les taux d’intérêt et le crédit, de manière flexible, équilibrée, harmonieuse, rationnelle, efficace et stable, en fonction de l’évolution du marché, en assurant le bon fonctionnement, sûr, stable et sain du marché monétaire et du système bancaire, en facilitant et en promouvant la production et les affaires, en créant des moyens de subsistance pour la population et en renforçant l’attraction des investissements, a-t-il poursuivi.

La Banque d’État du Vietnam, en coordination avec le ministère des Finances et les autres ministères et agences concernés rechercher, est invitée à évaluer et à proposer dans les meilleurs délais la création d’une Bourse nationale de l’or, et à faire rapport à la permanence du gouvernement avant le 20 décembre 2025, a-t-il demandé.

Il faut également contrôler strictement les flux de crédit pour privilégier les moteurs de croissance inclusifs et durables, la science et la technologie, la transition écologique, la transformation numérique, le logement social et les secours en cas de catastrophe.

Le ministère des Finances, en coordination avec les ministères et agences concernés, sont chargés de proposer et de finaliser rapidement les mécanismes, politiques et réglementations juridiques nécessaires au fonctionnement efficace du Centre financier international du Vietnam ; de promouvoir le développement du marché des obligations vertes, le mécanisme de test contrôlé (bac à sable) et du cadre réglementaire des nouveaux instruments financiers.

Décaissement des investissements publics

Il devra également renforcer l’inspection, la supervision et le suivi de l’avancement des décaissements des capitaux d’investissement publics par les ministères, les organismes de l’échelon central et les collectivités locales, en particulier pour les grands projets nationaux, les autoroutes, les projets interrégionaux et les projets à fort effet d’entraînement afin de garantir la réalisation de l’objectif de décaissement à 100% du plan de capitaux d’investissement publics alloué en 2025.

Le chef du gouvernement a en même temps ordonné de mettre en œuvre un programme pilote pour un marché des cryptomonnaies sain, efficace et sécurisé, maîtrisant les risques et protégeant les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément à la résolution N°05/2025 du gouvernement en date du 9 septembre 2025.

Il faut diligenter la recherche et le perfectionnement du "Guichet unique national pour l’investissement", et en faire rapport au Premier ministre en décembre 2025, élaborer des solutions pour exploiter les marges de manœuvre budgétaires au service de la stabilité macroéconomique et d’une croissance à deux chiffres, a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les ministères et agences concernés, devra suivre de près la situation du marché, veiller à l’équilibre entre l’offre et la demande et stabiliser les prix des biens et services, organiser efficacement la Foire du printemps 2026 et accélérer la signature des accords de libre-échange de nouvelle génération avec le Marché commun du Sud (Mercosur) et le Pakistan en 2025.

Les comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, sont chargés de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de guichet unique et de guichet unique intégré, de minimiser les coûts de mise en conformité pour les citoyens et les entreprises, de soutenir activement le développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc est chargé de diriger directement et efficacement la mise en œuvre des contenus du présent télégramme officiel, et de faire rapport en temps opportun au Premier ministre sur les questions qui dépassent ses compétences.

VNA/CVN