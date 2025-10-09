Le Vietnam à l'aube d'un afflux majeur de capitaux étrangers

L’annonce officielle faite le 8 octobre par FTSE Russell du relèvement du classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, est considérée comme une réalisation historique, non seulement pour le marché financier national, mais également pour l’ensemble du processus d’intégration économique internationale du pays.

Cette annonce a immédiatement fait l’objet d’une couverture exhaustive par plusieurs grands médias internationaux tels que Reuters, AFP, Financial Times, Bloomberg, Business Times, Channel News Asia et Nikkei Asia, tous s’accordant à y voir le "signal le plus fort" de la position grandissante du Vietnam sur l’échiquier financier mondial.

Selon Reuters, la reclassification du marché boursier vietnamien devrait lever de nombreuses barrières techniques qui empêchaient jusqu'à présent les fonds passifs d'acheter des actions cotées localement. Les analystes prévoient un déclenchement prochain de flux de capitaux internationaux à grande échelle. Reuters a cité des estimations de FTSE Russell, selon lesquelles le montant du capital réalloué pourrait atteindre 6 milliards de dollars.

De son côté, HSBC Global Investment Research prédit que le Vietnam pourrait attirer 3,4 milliards de dollars de fonds d’investissement actifs et 10,4 milliards de dollars de fonds passifs. La Banque mondiale (BM) estime que l’afflux total de capitaux à court terme, avant et après la promotion du marché, pourrait s’élever à environ 5 milliards de dollars. À plus long terme, les investissements pourraient atteindre 25 milliards de dollars d’ici 2030, à condition que le Vietnam maintienne son élan de réformes et sa stabilité macroéconomique.

Le Business Times a cité Tyler Nguyen, chef stratège chez HSC Securities, selon lequel la taille des nouveaux flux de capitaux sera suffisante pour inverser la situation prolongée de ventes nettes par les investisseurs étrangers, ouvrant un nouveau cycle de croissance pour le marché boursier vietnamien.

Dans un article du 8 octobre, Channel News Asia a affirmé que la reconnaissance par FTSE Russell ne reflétait pas seulement les efforts du Vietnam pour perfectionner ses institutions et ses infrastructures, mais témoignait également de la confiance du pays dans sa détermination à s’intégrer profondément au système financier mondial.

Le média a cité Wanming Du, directrice des politiques d'indices pour l'Asie-Pacifique chez FTSE Russell, qui a affirmé que la promotion était un facteur structurel positif, reflétant les progrès du Vietnam en matière d'ouverture, d'amélioration de la liquidité et d'augmentation de la participation institutionnelle internationale.

Reuters a souligné que l'indice boursier VN-Index avait augmenté de 33% depuis le début de 2025. Cependant, cette croissance rapide s'accompagne d'une vague de prises de bénéfices par les investisseurs étrangers.

Hebe Chen, analyste chez Vantage Markets (Melbourne), a commenté sur Nikkei Asia, que la joie de la promotion s'accompagnait de prudence. L'évaluation actuelle du marché est de 12,2 fois les bénéfices futurs - nettement supérieure à la moyenne triennale de 10,2 fois.

Dans leurs analyses, plusieurs experts de médias internationaux s’accordent à dire que la décision de FTSE Russell n’est pas seulement symbolique, mais qu’elle consolide la confiance de la communauté d’investissement internationale dans la persévérance du Vietnam sur la voie de la réforme et de la modernisation de son marché financier.

La promotion par FTSE Russell est donc plus qu’une simple étape pour la Bourse vietnamienne : elle constitue un jalon de l’intégration financière, reflétant les efforts soutenus du gouvernement, des autorités de régulation et de la communauté des entreprises depuis plus d’une décennie. Selon Tyler Nguyen (HSC), c’est un point de repère qui affirme la confiance internationale dans le dynamisme et la capacité d’adaptation du Vietnam. Plus important encore, cela jette les bases permettant au pays d’avancer plus fortement sur la voie de devenir une véritable économie émergente.

